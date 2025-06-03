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藝術家進駐金門古蹟洋樓 不同方式打開傳統建築

中央社／ 金門3日電

藝術家林煌迪、陳信成進駐金門古蹟洋樓，以自製投影設備，透過風扇運轉，讓戰車、瓊麻等圖像在空間中往返移動，林煌迪說，藝術不一定都很嚴肅，盼以不同方式打開傳統建築的另一種可能性。

文化部所屬國立台南生活美學館主辦的「藝術轉動社區計畫」，民國114年徵選藝術家林煌迪、陳信成在5月進駐金門古崗甫修復完成、有近百年歷史的縣定古蹟「董允耀洋樓」，2人進駐成果展今天舉行開幕式。

林煌迪接受中央社記者採訪表示，此次創作名為「互相效力的島嶼故事」，是以自製簡易透鏡投影設備，透過鏡子反射與電風扇帶動鏡子，將各種圖像投影在董允耀洋樓和其附屬防空洞，創造往返移動在暗處的圖像。

林煌迪說，創作中有3個互相效力，首先是「故事」，進駐期間收集了接觸到金門居民記憶中的生活故事，並將故事中元素圖像化；接著是「藝術家」，此次與木作達人陳信成合作，作品中支撐投影設施的木製構造都與陳信成共同製作。

他說，最後是素材與在地的互相效力，作品中電風扇都是與金門居民商借，「這構想來金門前就有，希望能與在地社區產生關聯」，林煌迪也表示，電風扇是很生活化物品，一般人不一定會與藝術產生聯想，「但我不希望古蹟修復後變成不能用的東西，所以才放入電風扇，融入某種新時代的生活方式。」

林煌迪指出，藝術創作不一定都是文以載道，總是訴說許多道理，「藝術有時候沒這麼有距離，也比你想像更有趣」，這次透過投影使造型可愛的圖像在洋樓往返出現，嚴肅的洋樓空間可以讓人更願意親近，「也希望提供使用洋樓的另一種可能性」。

「互相效力的島嶼故事」在金門董允耀洋樓展至6月28日，每週六上午9至12時開放參觀，現場也將有專人進行藝術作品與洋樓建築導覽。

金門 藝術家 古蹟

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