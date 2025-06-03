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中正路改不改引議論 高雄「中正湖」早在陳菊時代更名

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
美濃湖原名瀰濃湖、中圳湖、中正湖，面積21公頃，僅次於澄清湖的高雄市第二大人工湖。圖／本報資料照
美濃湖原名瀰濃湖、中圳湖、中正湖，面積21公頃，僅次於澄清湖的高雄市第二大人工湖。圖／本報資料照

內政部研擬全台中正路改名引發多縣市反彈，高雄市共計39條中正路，除中正路外，以前美濃還有一座「中正湖」，不過多年前更名為美濃湖。在此波更名風波中，前高雄縣長楊秋興認為，中正取「大中至正」而來，中文寓意佳，舊名原本已具國際能見度，陳菊更名後反而導致知名度一落千丈。

美濃公所官網簡介指出，美濃湖原名瀰濃湖、中圳湖、中正湖，興建於清乾隆13年（西元1748年）。民國45年，先總統蔣中正蒞臨改名中正湖，2016年8月22日依地方民意更名為「美濃湖」。

2016年是陳菊擔任市長期間，高市觀光局展開更名作業，依據地方說明會及問卷結果，觀光局表示有85％在地居民認為需要更名，高達8成受訪民眾支持更名「美濃湖」。

美濃湖中還有一座中正亭，當時除美濃湖提議外，也有人支持改回原名瀰濃湖，為此高雄市觀光局就推出網路票選活動，避免衍生爭議。

針對近日的更名爭議，市長陳其邁定調依自治條例規定辦理。前縣長楊秋興在臉書發表看法，他表示，中正兩字的中文字義很棒，是取自「大中至正」的中正，蔣介石借用「中正」兩字是沾了中正的光，完全不影響「大中至正」之浩然正氣，政府需要矯枉過正嗎？

楊秋興說，中正路在全台各城市都是位處中央最重要的道路，路旁建築大概也是最有價值、最貴的建築；改名之後，除了行政程繁瑣外，對房子的價格應該也會有影響，如同美濃擁有全世界知名的「中正湖」，陳菊市長執政時期，硬是改名「美濃湖」，知名度一落千丈。

美濃湖以美景著稱，環湖步道適合騎單車及跑步，是美濃著名的景點之一，前高雄縣長楊秋興認為，更名後知名度不如以往。圖／取自高雄旅遊網
美濃湖以美景著稱，環湖步道適合騎單車及跑步，是美濃著名的景點之一，前高雄縣長楊秋興認為，更名後知名度不如以往。圖／取自高雄旅遊網

美濃 楊秋興 中正路

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