金門棋牌社暴增惹議 議員籲訂管理條例防賭風入校園

小小的金門島，竟然有10多家的「棋牌社」、「桌遊社」，讓不少家長憂心忡忡。金門縣議會第8屆第5次定期會近日展開縣政總質詢，無黨籍議員董森堡昨日針對縣內棋牌社、衛生麻將館等場館在今年忽然增多，當中可能暗藏賭博、毒品等非法行為提出質詢，要求縣府儘速訂定相關管理法規，保障學生安全。

董森堡在質詢時首先詢問縣長陳福海記得2017年10月28日是什麼日子？與及「24368:2705」數字？董森堡解釋，10月28日是金門反博弈公投日；後面數字則是，當年反對博弈的票數高達2萬4千多票，遠高於贊成票2705票，顯示民意清楚反對賭風。

他指出，近日有不少家長反映，部分以「牌藝社」、「衛生麻將」名義營業的場館就設於學校附近，不少孩童因此接觸賭博風氣，甚至傳出民眾為處理小孩染賭與賭債問題找黑道協助，情況令人憂心。

董森堡指出，陳福海在任內已核發8張與棋牌、桌遊相關執照，這些公司台面上雖沒有金錢交易、衛生麻將，但其實大家心知肚明的「類賭博」，質疑是否有掛羊頭賣狗肉之虞。他也提到，近期新北市警察局陸續破獲不肖業者假借棋牌社名目經營賭博案，而這類場所以合法登記掩護非法行為，公然營業開賭挑戰公權力，新北市政府經濟發展局公告將經濟部之營業項目代碼表歸屬「休閒活動場館業」列為新北市特定行業登記審查作業要點之特定行業，並自即日起生效。

董森堡要求金門縣政府比照設立特定行業登記審查作業要點及特定行業管理自治條例，將棋牌社、麻將館、德州撲克等場所納管，並要求設於校園500公尺以外，防止學生接觸賭博，並成立聯合查緝小組，防止賭風蔓延。

在備詢時，警察局長黃壬聰也坦言，不排除有涉毒者出入相關場館，警方將持續查察。金門縣產業發展處長李銘培表示，近期已開會研議，將具特殊社會危害風險之場館納入稽查範圍。