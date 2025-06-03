金門烈嶼九宮坑道暫關閉 金管處推南山頭探祕行程限量好禮相贈

因應金三碼頭整建工程，烈嶼九宮坑道遊客中心即日起暫停開放。金門國家公園管理處今天表示，特別規劃南山頭四營區「限量」探祕行程，由專人帶領解說與引導，深入南山頭與玄武岩海岸秘境，每月限量發送100份「神秘小禮」，邀請遊客前來挑戰解鎖。

南山頭四營區建於民國60年代，佔地約0.4公頃，為當年守護海防的要塞，營區內陳列五七戰防砲、地下射口與指揮所，坑道縱橫交錯，深達三層，是金門少見的複層坑道體系。過去亦肩負鄰近復興嶼補給支援任務，目前營區仍留有原貌並結合密室逃脫遊戲，兼具歷史教育與互動娛樂，適合親子與一般旅客參與

此外，營區下方即臨壯麗的南山頭—青岐玄武岩海岸，長達近一公里的玄武岩峭壁氣勢磅礴，岩石經海蝕與風化，形成洋蔥狀構造與生痕化石，為金門罕見的地質寶藏，旅客可沿著海灘漫步，親身感受自然與歷史交織的絕美景觀。