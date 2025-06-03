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高雄通過全國先例碳預算 未來2年估減量383萬噸

中央社／ 高雄3日電

高雄市議會昨天通過全國先例碳預算，環保局推估未來2年全市溫室氣體排放將上升242萬噸，也納入16項量化、57項配套減碳措施，涵蓋6大部門，預估未來2年將減量383萬噸。

高雄市議會昨天三讀通過「高雄市碳預算（2025年至2026年）」，不僅是高雄市第一筆，更開創全國地方政府先例，市府特別感謝市議會支持，透過兩年一期碳預算，為城市訂定溫室氣體排放上限，也讓高雄淨零轉型再向前邁進。

環保局表示，高雄去年6月公布「淨零城市發展自治條例」，其中第4條參考英國制度，要求市府以兩年為一期訂定管制目標，推動減碳行動方案，提出碳預算。為此，環保局以2025、2026年為第一期碳預算年度，盤點未來可能環評增量，例如橋頭科學園區、楠梓產業園區等，總計20案，以及人口增減，推估未來2年全市溫室氣體排放將上升242萬噸。

除了增量外，此份碳預算也納入16項量化、57項配套減碳措施，包含產業自主減碳目標、能源轉型電力排碳係數降低、廢棄物再利用、公部門節電計畫、運具電動化、提升污水下水道普及率等，涵蓋6大部門，預估未來2年將減量383萬噸。

環保局長張瑞琿表示，高雄市碳預算以2022年城市排放量5235萬噸為基礎，納入未來增量、減量措施後，設定2025年至2026年碳預算為5093萬噸，約較基準年2005年減量23%。

制定過程中，歷經專家學者、產業、公民團體等超過10場次會議，並經過「高雄市政府永續發展暨氣候變遷因應推動會」審議後送議會，議員提出眾多意見，包含監督機制、碳權計畫、產業輔導措施等，都將作為下一期碳預算制定參考。

張瑞琿強調，碳預算並非實際金錢，也非強制性手段，而是高雄每2年溫室氣體排量上限，是城市預估未來排放量、達成中長期減碳目標政策工具，感謝市議會、產業、公民團體一同支持，替城市訂下務實且科學化的減碳路徑、策略。

高雄市 環保局長 減碳

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