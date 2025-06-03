高雄都會區「原住民長照中心」僅一間 議員批量能不足

高市原住民人口數超過3.7萬，55歲以上達7168人，預估2028年日照需求為103人，7成以上住在都會區，為使原民長照更貼近原民文化，高市2023年在前鎮區原住民故事館打造全台第一家都會區原民日照中心 「原力亞望沙龍日照中心」，可服務60位失能失智長者，且優先收托原民長者，截至5月底止收托54人，原住民佔15人。

原力亞望沙龍日照中心每日平均進出人數40人，每日最高服務達48人，提供日間照顧和喘息服務，中心內半數工作人員有原住民族身分和原住民族母語認證，經常舉辦各式老人活動，日前才邀請原民長輩摺「紙粽子」，也指導長者雙手捲動繩索、模擬划船「划龍舟」動作，慶祝端午節，母親節時也特別融入原住民音樂元素，一同唱歌。

市議員范織欽表示，高雄都會區原民長者人數遠多於原鄉，但被關注者卻少之又少，例如原鄉地區文健站14站，都會地區只有13站，都會區許多輕度失能長者、獨居長者及衰弱原住民族長者，需要更多照顧資源，市府應考量分配平均問題；此外，除了前鎮小港區，目前鳳山、大寮地區也有大量原民長者，需要建置新的原民長照中心。

市議員陳幸富表示，原民長輩在該中心，以熟悉的文化習俗和語言獲得照顧，無需改變過多生活，近年來北高雄發展迅速、人口成長快，勢必需再建置一處原民日照中心。

秘書長郭添貴表示，經責成衛生局盤點全市場域，北高雄岡山大鵬九村將在2026年7月建置能服務50人的原民日照中心，而中央住都中心興建的左營區福山安居將在今年完工，預計今年11月能率先建置原民長照中心，能有60名長照量能，「兩處加起來就有110位長照人數，未來仍會持續滾動檢討、增設地點」。