快訊

鼻酸！台東「天空之鏡」溺水少年尋獲遺體 家境清寒曾想輟學工作

台幣狂升進口車何時變便宜？網勸別作夢：紐西蘭牛奶零關稅也沒降價

遭爆未利益迴避、涉圖利 葉丙成：早與配偶退出協會運作

高雄都會區「原住民長照中心」僅一間 議員批量能不足

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高市2023年在前鎮區原住民故事館打造全台第一家都會區原民日照中心 「原力亞望沙龍日照中心」，可服務60位長者，且優先收托原民長者，但議員認為量能不足。記者宋原彰／翻攝
高市2023年在前鎮區原住民故事館打造全台第一家都會區原民日照中心 「原力亞望沙龍日照中心」，可服務60位長者，且優先收托原民長者，但議員認為量能不足。記者宋原彰／翻攝

高市原住民人口數超過3.7萬，55歲以上達7168人，預估2028年日照需求為103人，7成以上住在都會區，為使原民長照更貼近原民文化，高市2023年在前鎮區原住民故事館打造全台第一家都會區原民日照中心 「原力亞望沙龍日照中心」，可服務60位失能失智長者，且優先收托原民長者，截至5月底止收托54人，原住民佔15人。

原力亞望沙龍日照中心每日平均進出人數40人，每日最高服務達48人，提供日間照顧和喘息服務，中心內半數工作人員有原住民族身分和原住民族母語認證，經常舉辦各式老人活動，日前才邀請原民長輩摺「紙粽子」，也指導長者雙手捲動繩索、模擬划船「划龍舟」動作，慶祝端午節，母親節時也特別融入原住民音樂元素，一同唱歌。

市議員范織欽表示，高雄都會區原民長者人數遠多於原鄉，但被關注者卻少之又少，例如原鄉地區文健站14站，都會地區只有13站，都會區許多輕度失能長者、獨居長者及衰弱原住民族長者，需要更多照顧資源，市府應考量分配平均問題；此外，除了前鎮小港區，目前鳳山、大寮地區也有大量原民長者，需要建置新的原民長照中心。

市議員陳幸富表示，原民長輩在該中心，以熟悉的文化習俗和語言獲得照顧，無需改變過多生活，近年來北高雄發展迅速、人口成長快，勢必需再建置一處原民日照中心。

秘書長郭添貴表示，經責成衛生局盤點全市場域，北高雄岡山大鵬九村將在2026年7月建置能服務50人的原民日照中心，而中央住都中心興建的左營區福山安居將在今年完工，預計今年11月能率先建置原民長照中心，能有60名長照量能，「兩處加起來就有110位長照人數，未來仍會持續滾動檢討、增設地點」。

衛生局表示，高雄2028年失能人口日照需求約7952人，截至今年4月，全市已設置140家日照中心，提供5572人服務，另有81家正籌設中，屆時達221家、10279人，能滿足全市日照需求，而茂林、前鎮區已各設1家原民日照中心，今年桃源區將新設2家，那瑪夏區1家，北高雄都會區增設2家，總計7家中心可收托271人，量能充足。

高市2023年在前鎮區原住民故事館打造全台第一家都會區原民日照中心 「原力亞望沙龍日照中心」，可服務60位長者，且優先收托原民長者，但議員認為量能不足。記者宋原彰／翻攝
高市2023年在前鎮區原住民故事館打造全台第一家都會區原民日照中心 「原力亞望沙龍日照中心」，可服務60位長者，且優先收托原民長者，但議員認為量能不足。記者宋原彰／翻攝
高市2023年在前鎮區原住民故事館打造全台第一家都會區原民日照中心 「原力亞望沙龍日照中心」，可服務60位長者，且優先收托原民長者，但議員認為量能不足。記者宋原彰／翻攝
高市2023年在前鎮區原住民故事館打造全台第一家都會區原民日照中心 「原力亞望沙龍日照中心」，可服務60位長者，且優先收托原民長者，但議員認為量能不足。記者宋原彰／翻攝

長照 衛生局 原住民族

延伸閱讀

長照員若涉虐 擬修法廢證不再重發

高金素梅質疑高雄大砍原民預算 陳其邁：預算歷年最高

《忘了我記得》偶像劇女性辭職照顧父親 專家提醒利用長照

長照人員涉詐騙、虐待「終身不得從業」 衛福部預計年底上路

相關新聞

金門烈嶼九宮坑道暫關閉 金管處推南山頭探祕行程限量好禮相贈

因應金三碼頭整建工程，烈嶼九宮坑道遊客中心即日起暫停開放。金門國家公園管理處今天表示，特別規劃南山頭四營區「限量」探祕行...

高雄大林蒲遷村安置地都更啟動

行政院已核定「新材料循環產業園區」計畫，高市府昨啟動大林蒲遷村安置地都市計畫變更作業。都發局指出，大林蒲聚落遷移至前鎮及...

廣角鏡／屏東狗咬人頻傳 議員促改善

屏東縣近兩年犬隻咬人事件頻傳，縣議員陳揚、李世淦昨在議會定期會質詢說，有發生比特犬咬死幼童、咬死柴犬，也有惡霸犬兩度攻擊...

高雄國賓危老惹議 自救會籲撤銷容積獎勵

高雄愛河畔老字號國賓飯店危老容積獎勵案，爭議不休，國賓不當容積自救會昨提出第四方鑑定報告認定國賓非危樓，不該獲危老容獎，...

台鐵六家至竹中段傳車輛故障 台鐵：已恢復通車但班次延誤

台鐵公司今天晚上7點44分發布訊息，指出六家到竹中站受到車輛故障影響，自該路線暫時不通，上、下行各次列車皆有延誤。對此本...

高雄市新商業會年度聯合捐血活動起跑 目標1.3萬袋

高雄市新商業會連續5年舉辦聯合捐血活動，今年度活動今天在高雄大遠百廣場舉行首航儀式，新商業會宣布，今天起全市共八個捐血室...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。