高雄都會區「原住民長照中心」僅一間 議員批量能不足
高市原住民人口數超過3.7萬，55歲以上達7168人，預估2028年日照需求為103人，7成以上住在都會區，為使原民長照更貼近原民文化，高市2023年在前鎮區原住民故事館打造全台第一家都會區原民日照中心 「原力亞望沙龍日照中心」，可服務60位失能失智長者，且優先收托原民長者，截至5月底止收托54人，原住民佔15人。
原力亞望沙龍日照中心每日平均進出人數40人，每日最高服務達48人，提供日間照顧和喘息服務，中心內半數工作人員有原住民族身分和原住民族母語認證，經常舉辦各式老人活動，日前才邀請原民長輩摺「紙粽子」，也指導長者雙手捲動繩索、模擬划船「划龍舟」動作，慶祝端午節，母親節時也特別融入原住民音樂元素，一同唱歌。
市議員范織欽表示，高雄都會區原民長者人數遠多於原鄉，但被關注者卻少之又少，例如原鄉地區文健站14站，都會地區只有13站，都會區許多輕度失能長者、獨居長者及衰弱原住民族長者，需要更多照顧資源，市府應考量分配平均問題；此外，除了前鎮小港區，目前鳳山、大寮地區也有大量原民長者，需要建置新的原民長照中心。
市議員陳幸富表示，原民長輩在該中心，以熟悉的文化習俗和語言獲得照顧，無需改變過多生活，近年來北高雄發展迅速、人口成長快，勢必需再建置一處原民日照中心。
秘書長郭添貴表示，經責成衛生局盤點全市場域，北高雄岡山大鵬九村將在2026年7月建置能服務50人的原民日照中心，而中央住都中心興建的左營區福山安居將在今年完工，預計今年11月能率先建置原民長照中心，能有60名長照量能，「兩處加起來就有110位長照人數，未來仍會持續滾動檢討、增設地點」。
衛生局表示，高雄2028年失能人口日照需求約7952人，截至今年4月，全市已設置140家日照中心，提供5572人服務，另有81家正籌設中，屆時達221家、10279人，能滿足全市日照需求，而茂林、前鎮區已各設1家原民日照中心，今年桃源區將新設2家，那瑪夏區1家，北高雄都會區增設2家，總計7家中心可收托271人，量能充足。
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