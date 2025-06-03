聽新聞
0:00 / 0:00

高雄大林蒲遷村安置地都更啟動

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高市小港區大林蒲聚落將遷移至高雄機場北側，高市都發局公布草案，預計增加2.82公頃商業區。圖／高市都發局提供
高市小港區大林蒲聚落將遷移至高雄機場北側，高市都發局公布草案，預計增加2.82公頃商業區。圖／高市都發局提供

行政院已核定「新材料循環產業園區」計畫，高市府昨啟動大林蒲遷村安置地都市計畫變更作業。都發局指出，大林蒲聚落遷移至前鎮及鳳山區，即高雄機場北側安置土地，預計增加2.82公頃商業區，6月24日至26日辦三場公開說明會，明年6月底前完成都計變更作業。

大林蒲遷村規畫多年，5月30日起至7月7日都市計畫變更草案公開展覽，6月24日至26日分別在鳳山區公所、前鎮區公所與中油大林蒲活動中心辦說明會。

都市發展局表示，大林蒲遷村規模龐大，涉及約1萬9千人、1萬1千戶遷移，秉持「土地一坪換一坪」、「住宅區換住宅區」、「商業區換商業區」原則，增設26條10至15公尺寬道路，確保配地後臨路土地可興建房屋。

考量商業區地主一坪換一坪需求，安置地預計增2.82公頃商業區。另為改善住宅區容積率及臨路退縮建築規定不一問題，公展草案增劃商業區街廓，並統一容積率與建築退縮規定，刪除鳳山牛寮都市設計管制範圍。

都發局強調，為兼顧安置地建築消防安全與通風採光，建蔽率均規定60％，地主可申請「高雄厝」，將實際建蔽率提升至近80%。以最小建築基地15坪為例，一樓建坪約9坪，透過「高雄厝」，一樓建坪可增加近3坪達12坪，並針對高雄厝取消退縮範圍不得設置圍牆的規定。

考量安置地為高密度住宅區，配地深度小於15公尺的基地，道路寬度提升為11.5公尺，其中1.5公尺指定為人行步道空間。

針對公展內容，大林蒲楊姓居民說，相較於當年紅毛港遷村，此次市府規畫的土地面積太小，擔心選地限制多，空間變得壓迫；雖然透過高雄厝方案可增加建蔽率，但多數居民對高雄厝陌生，網路搜尋只看見一堆法條，市府應該以實際案例專題說明，大家才不會「霧煞煞」。

高雄市 都更 大林蒲遷村

延伸閱讀

大林蒲遷村至高雄機場北側土地 本月將辦3場說明會

高雄大林蒲遷村安置地草案公展 6月24日起3場說明會

便當會後京華城案為何送研議？邵琇珮：前有6個章我能不蓋第7個？

爆京華城案黑幕？林洲民替公務員抱屈：非「鼓掌通過」而是充滿無奈

相關新聞

台鐵六家至竹中段傳車輛故障 台鐵：已恢復通車但班次延誤

台鐵公司今天晚上7點44分發布訊息，指出六家到竹中站受到車輛故障影響，自該路線暫時不通，上、下行各次列車皆有延誤。對此本...

高雄大林蒲遷村安置地都更啟動

行政院已核定「新材料循環產業園區」計畫，高市府昨啟動大林蒲遷村安置地都市計畫變更作業。都發局指出，大林蒲聚落遷移至前鎮及...

廣角鏡／屏東狗咬人頻傳 議員促改善

屏東縣近兩年犬隻咬人事件頻傳，縣議員陳揚、李世淦昨在議會定期會質詢說，有發生比特犬咬死幼童、咬死柴犬，也有惡霸犬兩度攻擊...

高雄國賓危老惹議 自救會籲撤銷容獎

高雄愛河畔老字號國賓飯店危老容積獎勵案，爭議不休，國賓不當容積自救會昨提出第四方鑑定報告認定國賓非危樓，不該獲危老容獎，...

高雄市新商業會年度聯合捐血活動起跑 目標1.3萬袋

高雄市新商業會連續5年舉辦聯合捐血活動，今年度活動今天在高雄大遠百廣場舉行首航儀式，新商業會宣布，今天起全市共八個捐血室...

屏東犬隻傷人頻傳...比特犬全國第二多 議員要求農業處提對策

屏東縣近兩年犬隻咬人事件頻傳，縣議員陳揚、李世淦今質詢時針對縣內高危險犬隻管理，要求農業處要拿出因應對策，屏東縣比特犬列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。