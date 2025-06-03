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高雄大林蒲遷村安置地都更啟動
行政院已核定「新材料循環產業園區」計畫，高市府昨啟動大林蒲遷村安置地都市計畫變更作業。都發局指出，大林蒲聚落遷移至前鎮及鳳山區，即高雄機場北側安置土地，預計增加2.82公頃商業區，6月24日至26日辦三場公開說明會，明年6月底前完成都計變更作業。
大林蒲遷村規畫多年，5月30日起至7月7日都市計畫變更草案公開展覽，6月24日至26日分別在鳳山區公所、前鎮區公所與中油大林蒲活動中心辦說明會。
都市發展局表示，大林蒲遷村規模龐大，涉及約1萬9千人、1萬1千戶遷移，秉持「土地一坪換一坪」、「住宅區換住宅區」、「商業區換商業區」原則，增設26條10至15公尺寬道路，確保配地後臨路土地可興建房屋。
考量商業區地主一坪換一坪需求，安置地預計增2.82公頃商業區。另為改善住宅區容積率及臨路退縮建築規定不一問題，公展草案增劃商業區街廓，並統一容積率與建築退縮規定，刪除鳳山牛寮都市設計管制範圍。
都發局強調，為兼顧安置地建築消防安全與通風採光，建蔽率均規定60％，地主可申請「高雄厝」，將實際建蔽率提升至近80%。以最小建築基地15坪為例，一樓建坪約9坪，透過「高雄厝」，一樓建坪可增加近3坪達12坪，並針對高雄厝取消退縮範圍不得設置圍牆的規定。
考量安置地為高密度住宅區，配地深度小於15公尺的基地，道路寬度提升為11.5公尺，其中1.5公尺指定為人行步道空間。
針對公展內容，大林蒲楊姓居民說，相較於當年紅毛港遷村，此次市府規畫的土地面積太小，擔心選地限制多，空間變得壓迫；雖然透過高雄厝方案可增加建蔽率，但多數居民對高雄厝陌生，網路搜尋只看見一堆法條，市府應該以實際案例專題說明，大家才不會「霧煞煞」。
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