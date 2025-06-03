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高雄國賓危老惹議 自救會籲撤銷容獎

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
高雄市國賓飯店重建案被鑑定危老而獲容積獎勵，遭居民質疑評估明顯有瑕疵。記者郭韋綺／攝影
高雄市國賓飯店重建案被鑑定危老而獲容積獎勵，遭居民質疑評估明顯有瑕疵。記者郭韋綺／攝影

高雄愛河畔老字號國賓飯店危老容積獎勵案，爭議不休，國賓不當容積自救會昨提出第四方鑑定報告認定國賓非危樓，不該獲危老容獎，採認明顯有疏失瑕疵，要求撤銷容獎、退回環評，並揚言不排除控告市府圖利。

高市建管處回應，國賓重建案均依法辦理，耐震鑑定評估也未有違誤或疏漏，對自救會提告表示尊重。

國賓飯店已歇業，地主提危老都更重建案獲通過，因商五用地又獲危老容積獎勵，容積率從840%上升到1142%，計畫改建成52、58樓兩棟超高頂級住宅，共550戶。

國賓2020年提出危險評估分數R值僅26.87，未達危樓標準，未料2022年重做鑑定，R值變52.45，被認定危樓而獲容積獎勵，差異太大，市府今年初提第三方鑑定，R值為53.08仍達危老。

不過，自救會質疑國賓容積率取得不當，委託台南土木技師公會再做第四方鑑定評估，報告出爐，結果R值均小於30，國賓並非危樓。

自救會代表孫逸民說，第三方鑑定採認國賓4樓為軟弱層，卻不依國土署建築物耐震設計規範採1樓基面做認定，相當不合理，市府應再釐清，否則形同背書，呼籲市府撤銷危老容積獎勵許可，否則不排除提起訴訟。

建管處副處長謝志昌表示，第三方鑑定沒有違誤或疏漏，因國賓建物本身存有兩種構造別，4樓是接合面，採認4樓為最弱層合乎專業判斷，反觀自救會所委託做的鑑定未勘查現況，不僅未看過設計圖、未到場現勘，效力及準確性，有待商榷。

成大建築系教授姚昭智表示，4個鑑定單位報告結果不同，可能使用耐震結構模型不同，得出不同的R值，可以把各自模型重新量測震動特性、制震頻率，驗證哪一種模型才是合理。

姚昭智說，危樓沒有統一計算公式，但建築師、結構技師或土木技師對於結構體認定，確實可能存在不同見解或看法，加上結構計算基礎不同，就會影響最後結果認定。

高雄市 自救會 容積率 國賓

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