高雄市新商業會年度聯合捐血活動起跑 目標1.3萬袋

高雄市新商業會連續5年舉辦聯合捐血活動，今年度活動今天在高雄大遠百廣場舉行首航儀式，新商業會宣布，今天起全市共八個捐血室響應活動，預計募集1萬3千袋熱血，請大家共襄盛舉，提早因應暑假可能出現的血荒問題。

「首航開幕式」後正式捐血，今天捐血250cc可獲得全聯百元禮券一張，或由高雄市食品流通商業同業公會提供的精美好禮，雖然陰雨綿綿，仍有不少民眾冒著風雨來捐血。

高雄市新商業會監事會召集人梁郁哲說，新商業會已經連續5年發起公益捐血，因暑假即將來臨，每年都會出現「血荒」現象，另外暑假期間各醫療院所需要的血量也大，希望未雨綢繆，多為血庫增加庫存量。