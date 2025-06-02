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高雄市新商業會年度聯合捐血活動起跑 目標1.3萬袋
高雄市新商業會連續5年舉辦聯合捐血活動，今年度活動今天在高雄大遠百廣場舉行首航儀式，新商業會宣布，今天起全市共八個捐血室響應活動，預計募集1萬3千袋熱血，請大家共襄盛舉，提早因應暑假可能出現的血荒問題。
「首航開幕式」後正式捐血，今天捐血250cc可獲得全聯百元禮券一張，或由高雄市食品流通商業同業公會提供的精美好禮，雖然陰雨綿綿，仍有不少民眾冒著風雨來捐血。
高雄市新商業會監事會召集人梁郁哲說，新商業會已經連續5年發起公益捐血，因暑假即將來臨，每年都會出現「血荒」現象，另外暑假期間各醫療院所需要的血量也大，希望未雨綢繆，多為血庫增加庫存量。
高雄市新商業會表示，6月2日至6月6日，以及7月7日至7月11日（周一至周五），歡迎民眾至岡山、楠梓、左營、前金、九如、五甲、鳳山、屏東等八個捐血室，捐血就能獲得精美好禮。
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