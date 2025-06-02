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金門棋牌社距校園過近 議員促縣府規範納管

中央社／ 金門2日電

金門議員董森堡今天在議會表示，接到民眾反映有棋牌社距離校園過近，要求縣府訂定特定行業管理自治條例，將棋牌社、衛生麻將等納管，規範與校園距離等事項；縣長陳福海說，下個會期將提出。

金門縣議會第8屆第5次定期會，今天進行縣政總質詢議程，無黨籍議員董森堡針對棋牌社、衛生麻將等場館管理議題進行質詢。

董森堡表示，接到家長反映，有棋牌社、衛生麻將等場館開設在校園旁邊，而其他縣市有警察局破獲不肖業者假藉棋牌社經營賭博，以合法掩護非法，「家長擔心的就是這樣的狀況發生。」

董森堡說，應該給孩子身心健康成長且安全的環境，要求縣府訂定「金門縣特定行業管理自治條例」，建議將棋牌社、麻將館及德州撲克等休閒活動場館納入特定行業管理，應距離校園500公尺以上，避免學生因好奇接觸。

針對棋牌社等場館稽查機制，金門縣產業發展處長李銘培表示，近期已有召開會議，將可能有特殊社會危害場所列入特殊行業稽查範圍；針對訂定特定行業管理自治條例，陳福海答詢表示，將在下個會期提出。

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