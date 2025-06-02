屏東犬隻傷人頻傳...比特犬全國第二多 議員要求農業處提對策

屏東縣近兩年犬隻咬人事件頻傳，縣議員陳揚、李世淦今質詢時針對縣內高危險犬隻管理，要求農業處要拿出因應對策，屏東縣比特犬列管數量有479隻，全國第二高，農業處長鄭永裕表示，會研議改進。

農業處今赴議會業務報告。屏東縣動物保護自治條例今年5月26日正式生效，民眾遛狗未繫繩經勸導不聽，可依屏東縣動物保護自治條例開罰，最高可裁罰1.5萬元，陳揚表示，牽繩很難檢舉，裁罰是最後的手段，請農業處一定要加強相關宣導。

陳揚說，近兩年屏東發生因犬隻未繫牽繩導致意外事件頻傳，也發生比特犬咬死幼童、咬傷女童，比特犬咬死柴犬，也有惡霸犬兩度攻擊柴犬、撲咬人受傷等事件，農業處也將累犯惡霸犬沒入，並裁罰飼主，也希望縣府要有相關因應作為。

陳揚說，以新北市來說，領養比特犬需要上課，也會設置高風險犬專區，相對屏東來說僅有罰款管理方式。他建議農業處推動飼主教育制度化，強制飼主參加高風險犬課程，宣導防咬處置與法律責任，辦理強制飼主參加高風險犬課程，建立高風險犬即時通報平台。