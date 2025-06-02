快訊

「高速飛行、一擊即走」共軍殲-36正面照首次曝光 彷若星際戰艦

阿里山公路車輛「墜15米溪谷」翻落擠壓變形 1男子無生命跡象

葉伊恬事件持續延燒...教育部次長發聲 桌協未改善恐撤秘書長職

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東犬隻傷人頻傳...比特犬全國第二多 議員要求農業處提對策

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府農業處沒入的惡霸犬。記者劉星君／翻攝
屏東縣府農業處沒入的惡霸犬。記者劉星君／翻攝

屏東縣近兩年犬隻咬人事件頻傳，縣議員陳揚、李世淦今質詢時針對縣內高危險犬隻管理，要求農業處要拿出因應對策，屏東縣比特犬列管數量有479隻，全國第二高，農業處長鄭永裕表示，會研議改進。

農業處今赴議會業務報告。屏東縣動物保護自治條例今年5月26日正式生效，民眾遛狗未繫繩經勸導不聽，可依屏東縣動物保護自治條例開罰，最高可裁罰1.5萬元，陳揚表示，牽繩很難檢舉，裁罰是最後的手段，請農業處一定要加強相關宣導。

陳揚說，近兩年屏東發生因犬隻未繫牽繩導致意外事件頻傳，也發生比特犬咬死幼童、咬傷女童，比特犬咬死柴犬，也有惡霸犬兩度攻擊柴犬、撲咬人受傷等事件，農業處也將累犯惡霸犬沒入，並裁罰飼主，也希望縣府要有相關因應作為。

陳揚說，以新北市來說，領養比特犬需要上課，也會設置高風險犬專區，相對屏東來說僅有罰款管理方式。他建議農業處推動飼主教育制度化，強制飼主參加高風險犬課程，宣導防咬處置與法律責任，辦理強制飼主參加高風險犬課程，建立高風險犬即時通報平台。

農業處表示，縣府針對農業部公告六種攻擊性犬種，屏東縣有列冊管理共598隻，比特犬占大宗479隻、第二多為獒犬118隻、紐波利頓犬1隻，日本土佐犬、阿根廷杜告犬、巴西菲勒犬均為0隻，縣府都會不定期追蹤訪查，對於議員提出的建議，也會研議檢討改進。

屏東縣政府農業處列管的比特犬有479隻。記者劉星君／翻攝
屏東縣政府農業處列管的比特犬有479隻。記者劉星君／翻攝

農業處 議員 比特犬 屏東縣 動物

延伸閱讀

比特犬要怎麼養才對？專家指「5個超關鍵訓練」才能澆熄火星塞性格

比特犬若有攻擊「前科」 陳駿季：攻擊的第一時間將直接沒入

不是比特犬…嘉義婦人逗玩臘腸 額頭遭咬一口

屏東比特犬咬死柴犬去向成謎疑「詐死」？ 動保科到火葬場調查結果曝光

相關新聞

高雄國賓是不是危樓引發爭議 自救會痛訴宛如「京華城翻版」

高雄國賓飯店重建案容積率1142％，高於台北京華城案受關注，市府重送第三方鑑定，結果於2月出爐，依舊認定達危老重建標準，...

屏東犬隻傷人頻傳...比特犬全國第二多 議員要求農業處提對策

屏東縣近兩年犬隻咬人事件頻傳，縣議員陳揚、李世淦今質詢時針對縣內高危險犬隻管理，要求農業處要拿出因應對策，屏東縣比特犬列...

大林蒲遷村至高雄機場北側土地 本月將辦3場說明會

行政院已核定「新材料循環產業園區」計畫，高市府今啟動大林蒲遷村安置地都市計畫變更作業。都發局指出，大林蒲聚落遷移至前鎮及...

高雄國賓飯店算不算危樓？成大建築系專業學者這樣說

高雄愛河畔老字號國賓飯店申請改建，因危樓認定獲得容積獎勵，容積率從840%上升到1142%。愛河居民質疑危樓認定有人為操...

教長者穿越馬路更安心 屏東推「路老師」深入社區據點

守護高齡者用路安全，屏東縣政府從2024年起配合交通部推動交通安全宣導計畫「路老師」，路老師們走進社區據點，以簡單易懂語...

影／容積率比京華城高涉圖利？高雄國賓飯店重建案危老認定惹議

位於愛河畔高雄老字號國賓飯店申請重建住商大樓，因獲危老建築認定，容積率從法定840%飆升到1142%，可蓋52樓、58樓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。