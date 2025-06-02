高雄國賓飯店算不算危樓？成大建築系專業學者這樣說
高雄愛河畔老字號國賓飯店申請改建，因危樓認定獲得容積獎勵，容積率從840%上升到1142%。愛河居民質疑危樓認定有人為操作，質疑市府涉嫌圖利；對此市府重申並無違法。學者指，危樓認定採用結構模型不同，可能導致不同鑑定結果。
國賓飯店危樓鑑定評估出現差異，從業者、市府到居民共有4份鑑定報告，該採1樓或4樓做為危樓鑑定基準，看法相當分歧。
成大建築系教授姚昭智表示，地震破壞1樓雖很常見，有時候也不見得通通是1樓垮掉，中間樓層確實也可能是建築物軟弱層，地震破壞中間樓層也曾發生過，所以4樓當然也可能是軟弱層，但因為他沒看到國賓飯店設計圖、現況及所有鑑定報告書，所以無法做判斷。
姚昭智說，既然這麼多單位鑑定報告結果不同，可以先從討論各自結構模型如何建立開始，拿出各自使用耐震模型，重新量測，驗證震動特性、制震頻率，哪一種模型才是合理。
他說，危樓沒有統一計算公式，但建築師、結構技師或土木技師對於結構體認定，確實可能存在不同見解或看法，哪項該算進、哪項不該算，就會影響最後結果認定。
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