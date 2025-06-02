高雄國賓是不是危樓引發爭議 自救會痛訴宛如「京華城翻版」

高雄國賓飯店重建案容積率1142％，高於台北京華城案受關注，市府重送第三方鑑定，結果於2月出爐，依舊認定達危老重建標準，自救會今自提第四方鑑定報告，推翻市府鑑定報告，認定國賓非危樓，不該獲得容積獎勵。從業者、市府到自救會，一共做出4份鑑定報告，見解都不同，國賓是不是危樓，引發爭議。

老字號國賓飯店吹熄燈號，業者重提申請改建52樓、58樓兩棟超高層頂峰住宅，兩棟共計550戶，並由大陸工程承攬、美國建築師事務所KPF操刀設計。

愛河居民認為，國賓飯店被認定為危樓多出302%容積獎勵，一下從法定容積率840%上升到1142%不合理，理由是國賓飯店不是危樓，不該拿到這麼容獎，容積率比京華城還高，要求高市府撤銷容積獎勵並撤回環評。

國賓是不是危樓？爭議在於認定危樓的樓層是1樓還是4樓？國賓不當容積自救會代表孫逸民表示，國賓第一次委託高雄市建築師公會鑑定，當時顯示國賓整棟大樓結構安全。不料1年多後，開發單位大陸工程委託台北市結構技師公會鑑定評估採認4樓為最弱層，讓國賓危樓認定因而翻盤。

孫逸民說，市府今年委託台灣省結構技師公會重做第三方鑑定，仍採4樓為最弱層認定基準，國賓仍是危樓，但全台灣耐震評估都採一樓基面，為何業者、市府堅持要採4樓當最弱層，令人不解。

上月自救會自行委託台南市土木技師公會做了第4份鑑定評估結果，揭露1樓或4樓結構都是安全，報告並指北結構、省結構計算國賓4樓少算了18根梁柱，從44根變26根，少算這麼多根柱子當然變軟弱層。

孫逸民說，市府所委託鑑定報告沿襲了大陸工程所做鑑定，皆採認4樓為最弱層，且梁柱少算這麼多，高度懷疑這是人為操作，這就是「柯文哲京華城案翻版」。

他質疑，市府明天召開都委會審議國賓案，通過了就會拆，自救會將不排除提告圖利，讓檢察官介入調查，保全梁柱證據。

高市府建管處副處長謝志昌強調，結構技師公會鑑定沒有任何違法之處，採認4樓最弱層評估合乎專業判斷，自救會所委託做的鑑定未勘查現況，也未獲得業者同意，是否具效力，有待商榷。