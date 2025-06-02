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高市學生50元看球 優惠對象首納國小生

中央社／ 高雄2日電

高雄市運發局今天表示，「高雄市學生50元看球」方案優惠對象首度納入國小生。持有一卡通數位學生證者，皆可於明天預約職棒下半季台鋼雄鷹主場賽事，每場票價只要50元。

高雄市長陳其邁表示，市府致力推動運動平權政策，鼓勵學生走出教室、進入球場。此次配合全市國小數位學生證換發作業已於5月底完成，讓國小學童也能輕鬆線上預約、快速驗證，享受進場看職棒的樂趣。

運發局表示，不只國中、高中生，現在國小生也能用數位學生證線上預約台鋼雄鷹澄清湖主場賽事。凡持有一卡通數位學生證者，皆可於明天上午10時起，透過線上平台預約職棒下半季台鋼雄鷹在澄清湖棒球場的主場賽事。

運發局說明，共開放20場次賽事預約，提供7155個名額，每名學生可預約最多5場，每場入場票價僅需新台幣50元，遠低於原價300至400元。系統將要求輸入學生證號與身分證後4碼，進行身分驗證，預約成功者將收到電子郵件通知。

賽事當天，憑數位學生證至現場驗證購票，即可入場；非記名數位學生證者，也可攜帶所屬學校核發的實體學生證，於賽事當日依現場票況購買，售完為止。此外，為配合票務系統作業需求，線上預約及取消皆須於比賽場次前3日完成。

澄清湖 一卡通

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