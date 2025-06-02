屏東招募10名不老玩家 樂齡族免費體驗沿山之美

屏東縣政府延續環境教育精神，今年推出「不老玩家」遊程，為55歲以上樂齡族群打造，預計招募10名參與者，免費搭乘「台灣好行－185沿山可愛咖」郵輪巴士路線，體驗沿山之美。

屏東縣政府透過新聞稿指出，「不老玩家」活動延續民國112年首創的「小玩咖」郵輪巴士環教體驗活動，累計吸引超過300名國小學童參加，且廣獲家長與學校好評。今年擴大族群範圍，鼓勵銀髮族走出戶外、認識土地，透過環境教育與樂齡旅遊結合，深化民眾對地方永續的認同與實踐。

活動將於18日舉行，行程包含走訪最美微笑吊橋、漫遊涼山遊憩區、品嚐隘寮社區特色荊牌套餐、在屏東可可巧克力園區手DIY可可脂舒緩膏、參訪萬金聖母教堂，以及享受銘泉農場金鑽鳳梨下午茶與採果體驗，一覽大武山下最美沿山公路風光。

縣府交通旅遊處提及，活動專為55歲以上樂齡族群打造，為落實環教推廣，優先錄取具備環境教育實務經驗或相關背景報名者，報名時須檢附證明文件，並採抽籤決定最終名單；報名期限從今天起至6月8日止，抽籤結果將於10日公布。