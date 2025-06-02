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教長者穿越馬路更安心 屏東推「路老師」深入社區據點

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
守護高齡者用路安全，路老師們走進社區據點，以簡單易懂語言、生動活潑講解，陪伴長輩們複習交通觀念，讓高齡者在社區環境中，重新建立正確用路習慣，建立「出門平安、回家安心」。記者劉星君／翻攝
守護高齡者用路安全，路老師們走進社區據點，以簡單易懂語言、生動活潑講解，陪伴長輩們複習交通觀念，讓高齡者在社區環境中，重新建立正確用路習慣，建立「出門平安、回家安心」。記者劉星君／翻攝

守護高齡者用路安全，屏東縣政府從2024年起配合交通部推動交通安全宣導計畫「路老師」，路老師們走進社區據點，以簡單易懂語言、生動活潑的講解，陪伴長輩們複習交通觀念，讓高齡者在社區環境中，重新建立正確用路習慣，建立「出門平安、回家安心」。

屏東縣府交通旅遊處指出，屏東65歲以上高齡人口占比逾20%，幅員廣大、交通仰賴機車與步行，使長者成為交通事故高風險族群。縣府推動「路老師」制度，培訓42名合格路老師，為全國最多。根據統計，2025年與2024年同期相比，高齡者死亡人數減少11人、下降率達四成，宣導成果顯著。

「我們最希望的是，大家開心出門，也能平安回家。」擔任路老師曾大倉說，他是上班族，每次開車經過路旁CMS交通資訊看板，看到交通事故死亡人數統計，總讓他心頭一震，得知縣府招募路老師培訓，決定報名加入，盼用生活中真實案例，讓長者學會保護自己。

路老師林子恆說，路老師的責任不只是宣導法規，更是讓民眾從行為改變中避免風險。

年逾七旬尤榮興表示，參加「路老師」宣導課程，複習交通安全知識，也意識到過去隨意穿越馬路的危險性，現在會走斑馬線，多留意紅綠燈號誌，讓用路更安全。

93歲的耿發奎享說，老師示範夜間穿亮色衣物、注意車流方向，現在外出更有安全感，也樂於提醒周遭親友正確用路觀念。

「很多長輩以為行人走在馬路上就沒責任，但其實法律並非如此。」辦理路老師宣導課程中正社區發展協會理事長林毓毅表示，他也是屏東市調解委員，過去處理過多起與高齡者相關交通事故，理解提升交通知識重要，今年協會申請3場「路老師」課程，案例分享與互動講解，長者反應熱烈，也對交通規則有更清晰的認知。

守護高齡者用路安全，路老師們走進社區據點，以簡單易懂語言、生動活潑講解，陪伴長輩們複習交通觀念，讓高齡者在社區環境中，重新建立正確用路習慣，建立「出門平安、回家安心」。記者劉星君／翻攝
守護高齡者用路安全，路老師們走進社區據點，以簡單易懂語言、生動活潑講解，陪伴長輩們複習交通觀念，讓高齡者在社區環境中，重新建立正確用路習慣，建立「出門平安、回家安心」。記者劉星君／翻攝
守護高齡者用路安全，路老師們走進社區據點，以簡單易懂語言、生動活潑講解，陪伴長輩們複習交通觀念，讓高齡者在社區環境中，重新建立正確用路習慣，建立「出門平安、回家安心」。記者劉星君／翻攝
守護高齡者用路安全，路老師們走進社區據點，以簡單易懂語言、生動活潑講解，陪伴長輩們複習交通觀念，讓高齡者在社區環境中，重新建立正確用路習慣，建立「出門平安、回家安心」。記者劉星君／翻攝
守護高齡者用路安全，路老師們走進社區據點，以簡單易懂語言、生動活潑講解，陪伴長輩們複習交通觀念，讓高齡者在社區環境中，重新建立正確用路習慣，建立「出門平安、回家安心」。記者劉星君／翻攝
守護高齡者用路安全，路老師們走進社區據點，以簡單易懂語言、生動活潑講解，陪伴長輩們複習交通觀念，讓高齡者在社區環境中，重新建立正確用路習慣，建立「出門平安、回家安心」。記者劉星君／翻攝
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守護高齡者用路安全，路老師們走進社區據點，以簡單易懂語言、生動活潑講解，陪伴長輩們複習交通觀念，讓高齡者在社區環境中，重新建立正確用路習慣，建立「出門平安、回家安心」。記者劉星君／翻攝

高齡者 屏東縣政府 交通事故

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