影／容積率比京華城高涉圖利？高雄國賓飯店重建案危老認定惹議

位於愛河畔高雄老字號國賓 飯店 申請重建住商大樓，因獲危老建築認定，容積率從法定840%飆升到1142%，可蓋52樓、58樓兩棟超高大廈，但周邊居民指國賓飯店危樓鑑定報告採認基準有疏失，今提出最新鑑定報告書，質疑市府圖利，要求撤銷容積獎勵重建案，並撤回環評。對此，建管處堅持鑑定評估未有違法之虞，對居民訴求表示尊重。

國賓飯店目前已歇業，為重建住商大樓，業者2020、2022年分別委託高雄市建築師公會、台北市結構技師公會做耐震評估危樓鑑定報告，首次危險度評估分數R值為26.87分，顯示耐震結構安全、非危樓；第二次R值上升到65.71分，多了近3倍而被認定危樓獲得容積獎勵。

結構檢測結果懸殊，引發周邊居民質疑，為此組成國賓不當容積自救會，要求市府重新審視。自救會代表孫逸民強調，國賓重建案量體大又是深開挖，挖到地下28公尺，比過港隧道還深，愛河流域又屬土壤高度液化潛勢區，蓋超高摩天大樓風險極高。

高市府工務局今年初再度委託第三方台灣省結構工程技師公會，結果建物危險度總評估分數R值為53.08，仍符合危老建築。自救會不服，近期自行委託台南市土木技師公會，今天第四方鑑定報告出爐，結果顯示一樓R值為27.25、四樓R值19.18，均小於30，顯示國賓根本不是危樓，籲市府再開行政程序，撤銷危老容積獎勵許可，否則將提起司法訴訟控告市府涉嫌圖利。

孫逸民指出，歸納4份鑑定報告，第一份和第四份皆採一樓基面認定非危樓，第二份和第三份採認四樓為弱層，就會忽略了鋼柱數量，照這種計算基準「那全台灣包括台北101大樓及所有建築物都可評估為危樓」。

孫逸民質問，北結構、省結構自行認定四樓是軟弱層，卻不依國土署建築物耐震設計規範採一樓基面做認定，「貓膩」就藏在這裡，業者、市府應說清楚。

市議員陳麗娜說，因鑑定評估存有歧異，她要求市府依法撤銷國賓飯店業者容積獎勵申請重建案，避免建商利用錯誤報告，不當取得高額容積獎勵，並從中獲取暴利。

市議員邱于軒也說，副市長林欽榮在京華城案這麼捍衛台北市民權益，難道高雄市民權益不該捍衛？她認為評估報告存有明顯瑕疵，呼籲市府懸崖勒馬，暫停明天都委會審議案，重新審視此案。

工務局解釋，技師公會已清楚指國賓具有「中間軟弱層」特殊結構，應以四樓為基準層進行耐震能力分析，才能正確反映整體結構安全狀況，一樓並非軟弱層，不宜作為耐震評估基準，坊間流傳以一樓作為基準層，並引用R值27.25說法，不正確亦不具專業。

技師公會所為初評係依據建築物結構系統、構造類型、細部構件、現況條件及定量分析等進行綜合判斷，符合專業標準與法令規範，其初評結果具有高度客觀可信性；反觀第四方鑑定報告僅用了前一份數據為計算基準，並未到現場勘查現況，公信力待商榷。