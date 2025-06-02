綠營爭高市長 陳其邁：初選提前可加分

民進黨2026高雄市長內戰，檯面上4名黨籍立委角力，邱議瑩獲湧言會前立委趙天麟相挺，背後不排除是私交甚篤的市長陳其邁介入整合。邱雖跨出結盟第一步，但另有新潮流、正國會兩股勢力，檯面下仍暗潮洶湧。陳其邁昨避談是否幫協調，但他說「若初選能提前，對選舉跟團結加分」。

湧言會未推市長支持人選，但在高雄市議會有12席議員，是高市綠營最大流派。1名親綠政壇人士認為，邱議瑩提「共治」策略，檯面上是包容，檯面下是籠絡，不乏出自高人指點。

昨是邱議瑩生日，她在社群上說「這個年齡階段的我，享受工作，迎接挑戰，願大家共好」。對於陳其邁有無介入協調，她聲稱不清楚，但謝謝趙天麟支持相挺。

陳其邁明年卸任，綠營先前有5人表態要選，勞動部前部長許銘春受職場霸凌案拖累，加上被控挪用就業安定基金辦演唱會爭議，幾乎提早出局，剩最早表態的正國會林岱樺，及新潮流賴瑞隆、許智傑，還有邱議瑩。

據了解，林岱樺遭偵辦助理費案後，許智傑、賴瑞隆、邱議瑩動作從整合一人力抗林岱樺，到爭相結盟湧言會拚出頭。賴瑞隆先宣稱獲湧言前副議長蔡昌達支持，隨後被湧言會否認，近期邱議瑩鴨子划水，提共治理念，儘管湧言會稱尚未達共識，但據知將表態支持特定對象。

陳其邁昨出席出席愛河龍舟國際友誼賽時，被問到黨內初選，他說，若初選能夠提前，候選人早點就定位，對選舉跟團結都是加分。

民進黨高市黨部主委黃文益表示，近日各市長參選人整合派系、尋求支持，這很合理，市長陳其邁也強調中立。趙天麟則不願意進一步說明。