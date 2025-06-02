快訊

獨／台幣飆升…科技大廠趕忙償還美元借款 銀行頭痛1收入縮水

聽新聞
0:00 / 0:00

綠營爭高市長 陳其邁：初選提前可加分

聯合報／ 記者王昭月徐白櫻張議晨／高雄報導
民進黨下屆高雄市長將辦初選，立委邱議瑩（前排左三）、立委林岱樺（前排右四）、立委賴瑞隆（前排右二）等人積極爭取提名，市長陳其邁（前排左四）被視為扮演關鍵角色。圖／高市府提供
民進黨下屆高雄市長將辦初選，立委邱議瑩（前排左三）、立委林岱樺（前排右四）、立委賴瑞隆（前排右二）等人積極爭取提名，市長陳其邁（前排左四）被視為扮演關鍵角色。圖／高市府提供

民進黨2026高雄市長內戰，檯面上4名黨籍立委角力，邱議瑩獲湧言會前立委趙天麟相挺，背後不排除是私交甚篤的市長陳其邁介入整合。邱雖跨出結盟第一步，但另有新潮流、正國會兩股勢力，檯面下仍暗潮洶湧。陳其邁昨避談是否幫協調，但他說「若初選能提前，對選舉跟團結加分」。

湧言會未推市長支持人選，但在高雄市議會有12席議員，是高市綠營最大流派。1名親綠政壇人士認為，邱議瑩提「共治」策略，檯面上是包容，檯面下是籠絡，不乏出自高人指點。

昨是邱議瑩生日，她在社群上說「這個年齡階段的我，享受工作，迎接挑戰，願大家共好」。對於陳其邁有無介入協調，她聲稱不清楚，但謝謝趙天麟支持相挺。

陳其邁明年卸任，綠營先前有5人表態要選，勞動部前部長許銘春受職場霸凌案拖累，加上被控挪用就業安定基金辦演唱會爭議，幾乎提早出局，剩最早表態的正國會林岱樺，及新潮流賴瑞隆、許智傑，還有邱議瑩。

據了解，林岱樺遭偵辦助理費案後，許智傑、賴瑞隆、邱議瑩動作從整合一人力抗林岱樺，到爭相結盟湧言會拚出頭。賴瑞隆先宣稱獲湧言前副議長蔡昌達支持，隨後被湧言會否認，近期邱議瑩鴨子划水，提共治理念，儘管湧言會稱尚未達共識，但據知將表態支持特定對象。

陳其邁昨出席出席愛河龍舟國際友誼賽時，被問到黨內初選，他說，若初選能夠提前，候選人早點就定位，對選舉跟團結都是加分。

民進黨高市黨部主委黃文益表示，近日各市長參選人整合派系、尋求支持，這很合理，市長陳其邁也強調中立。趙天麟則不願意進一步說明。

延伸閱讀

影／談初選陳其邁讚檯面人選「有風度」 議長補槍：現任也要

高雄國際龍舟賽登場 陳其邁賽前嗆聲美國實力「SOSO」

2026高雄市長綠營初選露契機 陳其邁能說了算嗎？

傳湧言會趙天麟挺邱議瑩！柯志恩：顯見綠營初選白熱化

相關新聞

高雄蛋糕名店出現蟑螂 業者喊冤：對方買回家2天才吃「還會動」

高雄一家老字號蛋糕名店很受甜點控喜愛，也進駐多家百貨公司設門市，不料消費者投訴指出，5月28日花150元買單片巧克力蛋糕...

美景劫…屏東舊鐵橋花海 遊客踩花拍照

屏東縣左岸高屏溪協會認養舊鐵橋下約1.4公頃土地，栽種波斯菊、向日葵等花卉，近期花海盛開成限定版美景，端午連假期間，湧入...

綠營爭高市長 陳其邁：初選提前可加分

民進黨2026高雄市長內戰，檯面上4名黨籍立委角力，邱議瑩獲湧言會前立委趙天麟相挺，背後不排除是私交甚篤的市長陳其邁介入...

狹路相逢！高雄議會龍舟隊3度交手市政府 奪友誼賽冠軍

「2025高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽」今日是賽事最後一天，為國際龍舟友誼賽，包括美國、日本、菲律賓、泰國、印度等國際隊伍...

高雄國際龍舟賽登場 陳其邁賽前嗆聲美國實力「SOSO」

高雄愛河端午國際龍舟嘉今日下午舉行國際友誼賽，下午將有市府與市議會、美國在台協會「AITK」及日本台灣交流協會高雄事務所...

影／屏東舊鐵橋波斯菊大爆發 遊客卻踩進花田拍照

限定版美景！屏東舊鐵橋波斯菊大爆發，屏東左岸高屏溪協會向經濟部水利署第七河川分署認養河濱公園約1.4公頃土地，與志工們種...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。