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美景劫…屏東舊鐵橋花海 遊客踩花拍照

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東左岸高屏溪協會認養河畔空地，栽種波斯菊、向日葵，遊客走進花田區拍照，還有媽媽直接把嬰兒車推進花田區照相。圖／屏東縣左岸高屏溪協會提供
屏東左岸高屏溪協會認養河畔空地，栽種波斯菊、向日葵，遊客走進花田區拍照，還有媽媽直接把嬰兒車推進花田區照相。圖／屏東縣左岸高屏溪協會提供

屏東縣左岸高屏溪協會認養舊鐵橋下約1.4公頃土地，栽種波斯菊、向日葵等花卉，近期花海盛開成限定版美景，端午連假期間，湧入大批遊客造訪，但也有人踩進花田拍照，花都被踩死踩爛，甚至還採出一條路。

2012年起，左岸高屏溪協會向經濟部水利署第七河川分署認養河濱公園，一年約種植兩到三次波斯菊、向日葵或百日草。今年3月下旬種波斯菊、向日葵，此次花期遇到端午連假，吸引遊客造訪拍攝美景，還會遇到火車通行，成熱門打卡景點。

縣長周春米在臉書發文推薦，分享屏東舊鐵橋波斯菊大爆發美景照，寫著「波斯菊夢幻花海美到像幅畫！」她說，屏東是宜居宜業的希望城市，四季皆有不同景致，繁花盛開，藍天白雲，鐵橋火車，怎麼拍都美麗。

限定版美景進入最後2周，適逢連假，許多遊客造訪，但卻紛紛走入田區拍照，導致花被踩爛，甚至花田裡被踩出小徑，還有人把嬰兒車推到田區，或摩托車直接騎到田埂賞花。為此前進里長王泰益帶喇叭在現場廣播，提醒遊客「拍照不要走進花田」。

周春米推薦大家把握機會踏青賞花，也提醒「拍照請注意，別踩進花田，讓大家都能欣賞到最美風景！」

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