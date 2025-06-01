狹路相逢！高雄議會龍舟隊3度交手市政府 奪友誼賽冠軍

「2025高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽」今日是賽事最後一天，為國際龍舟友誼賽，包括美國、日本、菲律賓、泰國、印度等國際隊伍參與，而高雄市議會組成「議會龍舟隊」三度和市府隊交鋒，最後以1分57秒86成績奪得國際友誼賽冠軍，打敗AIT Kaohsiung和市長陳其邁率領的市府隊。

300公尺大型民俗龍舟國際友誼賽A組賽事的參賽隊伍，除了議會隊及市府隊外，還包括日台KIZUNA龍舟隊A、AIT Kaohsiung等2支勁敵。今年第3度交手的議會隊與市府隊，過去2年各取得1勝，賽前雙方狹路相逢，議長康裕成率市議員范織欽、邱俊憲、陳慧文、鄭孟洳、李雨庭、張漢忠、黃秋媖、黃文益、鄭安秝、陳幸富，與市府隊相互叫陣、嗆聲，康議長和AIT Kaohsiung張子霖處長皆說，目標直指邁邁市長，逗得全場哈哈大笑。

儘管午後下起滂沱陣雨，仍不減龍舟隊高昂士氣，隨著比賽槍聲響起，康裕成領軍、范織欽擊鼓下，帶著高昂士氣一槳接一槳，乘風破浪、穩健前行，包括郭建盟、湯詠瑜、李順進及黃飛鳳議員帶著議會啦啦隊在岸邊高喊「議會隊，得第一」，為龍舟隊選手加油，但競爭對手也不遑多讓，4艘龍舟在愛河上競速、相互拉鋸。

過程中，市府龍舟隊一度偏離賽道，與議會隊發生輕微碰撞，看得場邊加油團緊張萬分，所幸插曲過後，議會隊仍維持領先，划向終點線。最終議會龍舟隊以1分57秒86勇奪冠軍、AIT Kaohsiung以1分59秒52奪得亞軍、市府隊以2分0秒75維持第三、日台KIZUNA龍舟隊A以2分11秒31奪得第四名，精彩賽事讓全場歡呼。