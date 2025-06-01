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漢神巨蛋1老字號名店蛋糕下出現蟑螂 高雄衛生局發現多項缺失

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市衛生局今天派員稽查百貨門市，發現業者未建立溫度紀錄表及冷藏設備未保持清潔等項缺失，要求限期改善。圖／高市衛生局提供
高市衛生局今天派員稽查百貨門市，發現業者未建立溫度紀錄表及冷藏設備未保持清潔等項缺失，要求限期改善。圖／高市衛生局提供

高雄一家老字號蛋糕名店很受甜點控喜愛，也進駐多家百貨公司設門市，不料消費者投訴指出，5月28日花150元買單片巧克力蛋糕，裡面竟然出現蟑螂，無法相信百貨公司蛋糕名店也會爆發食安疑慮。高市衛生局說，消費者反映的門市只是販售端，製造工廠也另外派員查察，已針對多項缺失要求改善。

高雄一名消費者在高雄大小事張貼巧克力蛋糕照片，裡面有一隻顯而易見的蟑螂。發文者說，5月28日友人前往漢神巨蛋店買知名商店的巧克力蛋糕，打開後發現蛋糕底端有隻蟑螂，當下嚇一大跳，友人並非在夜市買路邊攤，沒想到百貨公司甜點名店竟會出現這種狀況，打電話去客訴，主管的處理態度很消極。

高市衛生局表示，今天獲報後派員前往門市查察，業者表示已接獲消費者反映，現場檢視同品項巧克力雪花蛋糕未有異物和病媒。另針對該品項採檢抽驗，確認有無異物及符合衛生標準，待檢驗結果依法辦理。

另依「食品良好衛生規範準則」查察，業者有未建立溫度紀錄表、冷藏設備未保持清潔等缺失，衛生局飭令限期改善。衛生局說，屆期未改善，將依「食品安全衛生管理法」第8條第1項及第44條第1項規定，裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

高雄消費者在社群平台抱怨，28日在蛋糕名店買到的巧克力蛋糕裡面竟然有一隻蟑螂。圖／擷取高雄大小事
高雄消費者在社群平台抱怨，28日在蛋糕名店買到的巧克力蛋糕裡面竟然有一隻蟑螂。圖／擷取高雄大小事
高雄消費者在社群平台抱怨，在蛋糕名店買到的巧克力蛋糕裡面竟然有蟑螂。圖／擷取高雄大小事
高雄消費者在社群平台抱怨，在蛋糕名店買到的巧克力蛋糕裡面竟然有蟑螂。圖／擷取高雄大小事
高市衛生局今天派員稽查百貨門市，發現業者未建立溫度紀錄表及冷藏設備未保持清潔等項缺失，要求限期改善。圖／高市衛生局提供
高市衛生局今天派員稽查百貨門市，發現業者未建立溫度紀錄表及冷藏設備未保持清潔等項缺失，要求限期改善。圖／高市衛生局提供

衛生局 蟑螂 甜點

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