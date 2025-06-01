快訊

台鐵乘客嫌冷氣太冷 2度要求調高溫度還罵車長「垃圾」

日職／孫易磊0比0登板挨2安沒掉分 入手第3次中繼成功

陸高層為何缺席香格里拉對話？外媒揭「早有權衡」背後好處曝光

高雄國際龍舟賽登場 陳其邁賽前DIss美國實力「SOSO」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
高雄市國際龍舟賽下午登場，將由市府與議會、美國、日本登對爭輸贏。記者張議晨／攝影
高雄市國際龍舟賽下午登場，將由市府與議會、美國、日本登對爭輸贏。記者張議晨／攝影

高雄愛河端午國際龍舟嘉今日下午舉行國際友誼賽，下午將有市府與市議會、美國在台協會「AITK」及日本台灣交流協會高雄事務所競技，高雄市長陳其邁開賽前左嗆美國、右酸議會實力「SOSO(意指馬馬虎虎」，議長康裕成則反擊，陳不要太得意，議會一定贏。

高雄市龍舟賽每年都上演「府會對決」戲碼，去年美國、日本、議會、市府等4隊出賽，最後由日本奪冠，議會則拿下亞軍，市府則位居第三。

今天下午美日台共4支隊伍再度聚首，市長陳其邁出賽前先自我「信心喊話」，左嗆美國、右酸議會實力「SOSO(意指馬馬虎虎」」，他已經下軍令狀，還派人事處盯場，絕對不會輸，逗得眾人哈哈大笑。

議長康裕成接下陳其邁手中的麥克風後則反擊陳其邁「不要太得意」，雖然議會開議到明天才閉幕，但議會可是做足準備，市長不要四處找理由「有膽就大聲說出來！」

美國在台協會（AIT）高雄分處長張子霖則笑說，「今年目標很簡單，排名不要輸給市府隊就好」。

陳其邁 美國在台協會

延伸閱讀

2026高雄市長綠營初選露契機 陳其邁能說了算嗎？

高雄龍舟賽起跑 陳其邁偕球星網紅做熱身操

預算遭砍北市開訴願第一槍 陳其邁：希望朝野能夠冷靜

朱立倫嗆高雄要率先改名中正路 陳其邁：需民眾連署提建議

相關新聞

端午立蛋不稀奇 屏東佳冬立888顆大西瓜場面很療癒

今天端午節各地都有立蛋習俗，屏東縣佳冬鄉卻是「立瓜不立蛋」，中午12點一到，888顆大西瓜在石光見廣惠宮三山國王廟前道路...

高雄國際龍舟賽登場 陳其邁賽前DIss美國實力「SOSO」

高雄愛河端午國際龍舟嘉今日下午舉行國際友誼賽，下午將有市府與市議會、美國在台協會「AITK」及日本台灣交流協會高雄事務所...

影／屏東舊鐵橋波斯菊大爆發 遊客卻踩進花田拍照

限定版美景！屏東舊鐵橋波斯菊大爆發，屏東左岸高屏溪協會向經濟部水利署第七河川分署認養河濱公園約1.4公頃土地，與志工們種...

歷時2年 屏東原民音樂團體成立原音盟...要推動五大願景

原住民族的音樂展現獨特生命力，屏東縣一群原住民族音樂團體，從古謠、原民樂器、到融合現代風格創作樂團，歷時兩年、超過80名...

E神、韓星接力開唱 高雄六合夜市人潮增兩成

端午連假期間，亞洲歌王陳奕迅在高雄巨蛋開唱，世運主場館另有IVE、GOT7 MarkTuan、UNIS等7組跨世代指標韓...

廣角鏡／屏東佳冬 端午節立888顆西瓜

端午節各地都有立蛋習俗，屏東縣佳冬鄉石光見一帶以嫁接西瓜苗技術聞名，昨天「立瓜不立蛋」活動，中午12時一到，居民在石光見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。