高雄國際龍舟賽登場 陳其邁賽前DIss美國實力「SOSO」

高雄愛河端午國際龍舟嘉今日下午舉行國際友誼賽，下午將有市府與市議會、美國在台協會「AITK」及日本台灣交流協會高雄事務所競技，高雄市長陳其邁開賽前左嗆美國、右酸議會實力「SOSO(意指馬馬虎虎」，議長康裕成則反擊，陳不要太得意，議會一定贏。

高雄市龍舟賽每年都上演「府會對決」戲碼，去年美國、日本、議會、市府等4隊出賽，最後由日本奪冠，議會則拿下亞軍，市府則位居第三。

今天下午美日台共4支隊伍再度聚首，市長陳其邁出賽前先自我「信心喊話」，左嗆美國、右酸議會實力「SOSO(意指馬馬虎虎」」，他已經下軍令狀，還派人事處盯場，絕對不會輸，逗得眾人哈哈大笑。

議長康裕成接下陳其邁手中的麥克風後則反擊陳其邁「不要太得意」，雖然議會開議到明天才閉幕，但議會可是做足準備，市長不要四處找理由「有膽就大聲說出來！」

美國在台協會（AIT）高雄分處長張子霖則笑說，「今年目標很簡單，排名不要輸給市府隊就好」。