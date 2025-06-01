影／屏東舊鐵橋波斯菊大爆發 遊客卻踩進花田拍照

限定版美景！屏東舊鐵橋波斯菊大爆發，屏東左岸高屏溪協會向經濟部水利署第七河川分署認養河濱公園約1.4公頃土地，與志工們種下波斯菊、向日葵，近期花海盛開，端午連假期間，湧入大批遊客造訪，但卻踩進花田拍照，花都被踩死踩爛，甚至還採出一條路。

屏東舊鐵橋下河濱公園，由屏東左岸高屏溪協會認養，從2012年起，協會每年在此種植波斯菊、向日葵、百日草，一年約種植兩到三次，今年三月下旬種植波斯菊、向日葵，5月盛開，剛好遇到端午連假，吸引遊客造訪拍下美景，還會遇到火車經過，成為熱門打卡景點。

花期進入尾聲，約還有2周，端午連假期間，許多遊客造訪，但卻紛紛走入田區拍照，導致花被踩爛，甚至花田裡被踩出一條路，還有的把嬰兒車也推到田區，還有摩托車騎到田埂，當地前進里長王泰益在現場帶著喇叭廣播，提醒遊客拍照不要走進花田。

屏東縣長周春米5月20日在臉書發文分享，屏東舊鐵橋波斯菊大爆發美景照，寫著「波斯菊夢幻花海美到像幅畫！」，屏東是宜居宜業希望城市，四季皆有不同景致，繁花盛開，藍天白雲，鐵橋火車，怎麼拍都美麗。