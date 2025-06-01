快訊

效果比一般走路好 科學家開發日式健走法更能改善體能與血糖

花3.2萬去沖繩員工旅遊吃這樣 詹子晴怒公開菜色照

實驗室酒精燈爆炸...學生頭臉20%燒傷 校方要求「刪影片」疑卸責

聽新聞
0:00 / 0:00

影／屏東舊鐵橋波斯菊大爆發 遊客卻踩進花田拍照

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
遊客都走進花田區拍照。圖／屏東左岸高屏溪協會提供
遊客都走進花田區拍照。圖／屏東左岸高屏溪協會提供

限定版美景！屏東舊鐵橋波斯菊大爆發，屏東左岸高屏溪協會向經濟部水利署第七河川分署認養河濱公園約1.4公頃土地，與志工們種下波斯菊、向日葵，近期花海盛開，端午連假期間，湧入大批遊客造訪，但卻踩進花田拍照，花都被踩死踩爛，甚至還採出一條路。

屏東舊鐵橋下河濱公園，由屏東左岸高屏溪協會認養，從2012年起，協會每年在此種植波斯菊、向日葵、百日草，一年約種植兩到三次，今年三月下旬種植波斯菊、向日葵，5月盛開，剛好遇到端午連假，吸引遊客造訪拍下美景，還會遇到火車經過，成為熱門打卡景點。

花期進入尾聲，約還有2周，端午連假期間，許多遊客造訪，但卻紛紛走入田區拍照，導致花被踩爛，甚至花田裡被踩出一條路，還有的把嬰兒車也推到田區，還有摩托車騎到田埂，當地前進里長王泰益在現場帶著喇叭廣播，提醒遊客拍照不要走進花田。

屏東縣長周春米5月20日在臉書發文分享，屏東舊鐵橋波斯菊大爆發美景照，寫著「波斯菊夢幻花海美到像幅畫！」，屏東是宜居宜業希望城市，四季皆有不同景致，繁花盛開，藍天白雲，鐵橋火車，怎麼拍都美麗。

周春米也在臉書提醒，「拍照請注意，別踩進花田，讓大家都能欣賞到最美風景！」

遊客都走進花田區拍照，還有媽媽也把嬰兒車推進花田區。圖／屏東左岸高屏溪協會提供
遊客都走進花田區拍照，還有媽媽也把嬰兒車推進花田區。圖／屏東左岸高屏溪協會提供
遊客都走進花田區拍照，還有媽媽也把嬰兒車推進花田區。圖／屏東左岸高屏溪協會提供
遊客都走進花田區拍照，還有媽媽也把嬰兒車推進花田區。圖／屏東左岸高屏溪協會提供
限定版美景！屏東舊鐵橋波斯菊大爆發，屏東左岸高屏溪協會向經濟部水利署第七河川分署認養河濱公園約1.4公頃土地，與志工們種下黃波斯菊、向日葵，近期花海盛開，宛若鋪上地毯一樣，美到像幅畫。圖／取自周春米臉書
限定版美景！屏東舊鐵橋波斯菊大爆發，屏東左岸高屏溪協會向經濟部水利署第七河川分署認養河濱公園約1.4公頃土地，與志工們種下黃波斯菊、向日葵，近期花海盛開，宛若鋪上地毯一樣，美到像幅畫。圖／取自周春米臉書
遊客都走進花田區拍照。圖／屏東左岸高屏溪協會提供
遊客都走進花田區拍照。圖／屏東左岸高屏溪協會提供
限定版美景！屏東舊鐵橋波斯菊大爆發，屏東左岸高屏溪協會向經濟部水利署第七河川分署認養河濱公園約1.4公頃土地，與志工們種下黃波斯菊、向日葵，近期花海盛開，宛若鋪上地毯一樣，美到像幅畫。圖／取自周春米臉書
限定版美景！屏東舊鐵橋波斯菊大爆發，屏東左岸高屏溪協會向經濟部水利署第七河川分署認養河濱公園約1.4公頃土地，與志工們種下黃波斯菊、向日葵，近期花海盛開，宛若鋪上地毯一樣，美到像幅畫。圖／取自周春米臉書
遊客都走進花田區拍照。圖／屏東左岸高屏溪協會提供
遊客都走進花田區拍照。圖／屏東左岸高屏溪協會提供

連假 花田

延伸閱讀

端午立蛋不稀奇 屏東佳冬立888顆大西瓜場面很療癒

日參議員拜會屏東縣長周春米 訪大鵬灣推動藍碳永續合作

【重磅快評】縣市自負發電責任？陳其邁先勸周春米挺公投

重啟核三公投…周春米、徐富癸再批核廢料無處放 風險誰承擔?

相關新聞

端午立蛋不稀奇 屏東佳冬立888顆大西瓜場面很療癒

今天端午節各地都有立蛋習俗，屏東縣佳冬鄉卻是「立瓜不立蛋」，中午12點一到，888顆大西瓜在石光見廣惠宮三山國王廟前道路...

影／屏東舊鐵橋波斯菊大爆發 遊客卻踩進花田拍照

限定版美景！屏東舊鐵橋波斯菊大爆發，屏東左岸高屏溪協會向經濟部水利署第七河川分署認養河濱公園約1.4公頃土地，與志工們種...

歷時2年 屏東原民音樂團體成立原音盟...要推動五大願景

原住民族的音樂展現獨特生命力，屏東縣一群原住民族音樂團體，從古謠、原民樂器、到融合現代風格創作樂團，歷時兩年、超過80名...

E神、韓星接力開唱 高雄六合夜市人潮增兩成

端午連假期間，亞洲歌王陳奕迅在高雄巨蛋開唱，世運主場館另有IVE、GOT7 MarkTuan、UNIS等7組跨世代指標韓...

廣角鏡／屏東佳冬 端午節立888顆西瓜

端午節各地都有立蛋習俗，屏東縣佳冬鄉石光見一帶以嫁接西瓜苗技術聞名，昨天「立瓜不立蛋」活動，中午12時一到，居民在石光見...

高捷「蜜柑站長」6月赴日 嵐電嵐山車站快閃

高雄捷運今天與日本江之電、日本嵐電推出「蜜柑站長日本修業中首航出發壯行會」，吉祥物「蜜柑站長」6月6日至8日將到日本嵐電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。