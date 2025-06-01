歷時2年 屏東原民音樂團體成立原音盟...要推動五大願景

原住民族的音樂展現獨特生命力，屏東縣一群原住民族音樂團體，從古謠、原民樂器、到融合現代風格創作樂團，歷時兩年、超過80名成員，成立「屏東縣原住民文化音樂聯盟協會（PIMA原音盟）」，期盼成為原民音樂平台，推動五大願景。

PIMA原音盟理事長魏金漢說，協會以音樂為核心，推動五大願景，包括深化文化認同與傳承、發展文化產業動能、促進族群融合與理解、激發青年創意參與及吸引企業參與實現文化永續五大願景，希望成為族人世代交織與創意激盪平台，彰顯原住民音樂深度與多樣性。

PIMA原音盟副理事長佬祖說，成立協會大家互相幫助，原鄉地區，不管是文化、音樂，或資源較弱勢，透過彼此力量，互相扶助，音樂是很大的力量，「我們連結在一起，可以透過音樂，去做很多互相關懷的事情。」

PIMA原音盟常務監事吳蒙惠說，把音樂人「聚」在一起，聚在一起之後能產生什麼火花、能做些什麼事情，很難預期的，也許會超出想像。

「推動原民音樂文化，甚至與國際連結跟交流」，PIMA原音盟副理事長甘聖竹說，不會只在屏東發展，希望能帶團隊的表演者跟學習者，一起到不同地方鄉鎮連結。

魏金漢說，不管是原住民、漢人，都可以加入PIMA原音盟，只要對音樂喜歡有被感動到，就可以一起加入。