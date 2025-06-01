E神、韓星接力開唱 高雄六合夜市人潮增兩成

端午連假期間，亞洲歌王陳奕迅在高雄巨蛋開唱，世運主場館另有IVE、GOT7 MarkTuan、UNIS等7組跨世代指標韓星的「KT POP 2025」拼盤演唱會登場。高市經發局發送50元商圈夜市券，為夜市、美食店家注入滿滿人潮，近年演唱會不斷，六合夜市外籍遊客增加兩成。

陳奕迅「FEAR and DREAMS」高雄巨蛋場邁入第二周，歌迷熱情不減。馬來西亞歌迷阿宏說，他從中學起就是Eason（陳奕迅）歌迷，為追星走遍香港、杭州、廈門、廣州、深圳及台灣，這次來高雄，夜市雞排、地瓜球和鹹酥雞等特色小吃讓他難忘。

高市府延續推出商圈夜市券，歌迷可憑票券換取50元優惠券，另有20家在地店家推出限定優惠，種類涵蓋港式料理、經典韓食、日式燒肉、消暑冰品與精緻甜品。如「蒸鮮腸粉」消費滿888元，加送「E神」陳奕迅最愛的炸脆奶一份。

六合夜市總幹事詹金翰表示，今年端午假期匯集兩大演唱會，六合夜市人潮爆滿，近年高雄大型演唱會不斷，外籍觀光客至少增加兩成，常見韓國、日本、新加坡和菲律賓等國遊客，六合夜市更具國際化氛圍。

經發局長廖泰翔表示，華語歌王陳奕迅與人氣韓團都選在高雄開唱，今年端午假期相當熱鬧，下半年另有江蕙、孫燕姿、蘇打綠、BLACKPINK等亞洲巨星蒞臨開唱。