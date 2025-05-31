澎湖龍舟賽千人競技 陳光復不忘宣導反詐騙

澎湖端午龍舟賽今天在馬公第三漁港區登場，29支隊伍近千人同場競技。縣長陳光復除到場鳴槍，還不忘宣導反詐騙，提醒大家詐騙手法日新月異，遇到可疑訊息務必小心查證。

澎湖縣政府「端午龍舟競賽」共有29支隊伍近千名選手參賽，爭取公開、聯誼、長青與男女混合四組賽事的冠軍，活動由縣長陳光復與議長陳毓仁共同鳴槍後展開競技，陳光復還頒發「最佳掌舵手」獎給支援各隊的顏勢任。

陳光復表示，端午節是重要的傳統節日之一，透過龍舟競賽的舉辦，不僅讓大家深入體驗傳統文化的魅力，也藉此促進各機關、社區及團體間的情誼與向心力，期許各隊全力以赴爭取佳績。

他並表示，最近詐騙手法日新月異，呼籲全民都要提高警覺，遇到可疑訊息務必小心查證，守護自身財產安全，別讓自己成為詐騙的受害者。

陳毓仁則表示，藉著端節機會，大家齊聚一堂、以龍舟會友，增進彼此情誼，在激烈賽事中要注意安全。

澎湖縣議會此次由熱愛運動的陳毓仁，親自率領年輕的隊伍參賽，在聯誼組賽事中，擊敗澎湖縣政府、台北和高雄旅澎同鄉等隊，奪得冠軍。

公開組競爭激烈，最後由信祥企業擊敗「硬蛙」等所有隊伍奪冠，獲得獎金3萬元。男女混合組與長青組分別由立吉與台灣電力工會奪冠，由澎湖縣教育處長林長安頒獎。

除龍舟賽之外，現場還有端陽豎蛋挑戰、歌唱比賽、兒童寫生、繪畫等系列活動，氣氛熱鬧。