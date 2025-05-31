高捷「蜜柑站長」6月赴日 嵐電嵐山車站快閃

高雄捷運今天與日本江之電、日本嵐電推出「蜜柑站長日本修業中首航出發壯行會」，吉祥物「蜜柑站長」6月6日至8日將到日本嵐電嵐山車站廣場快閃推廣販售活動。

活動今天在捷運凱旋站登場，有超過百餘名粉絲參與，可憑專屬識別證免費搭乘捷運、輕軌和渡輪外，更可以獲得高捷公司攜手江之電和日本老字號食品公司優雅食公司推出的禮盒裝「星太郎米脆麵-伊勢海老風味」。

「蜜柑站長」今天穿上不同公司制服作為意象，進行跨國鐵道聯名行銷活動，粉絲也與大蜜柑站長偶裝一同搭乘首次出航的「江之電x高捷x嵐電三社觀光連攜MIKAN IN JAPAN」高雄彩繪輕軌列車與高雄渡輪。

高捷透過新聞稿表示，聯名商品即日起於左營站蜜柑站長專賣店、棧貳庫搶先開賣的是蜜柑換穿上日本江之電的制服，前往青春明亮的湘南、江之島和古都鎌倉的玩偶、曬娃包、胸章等小物；「蜜柑站長」6月將穿上日本嵐電制服，服務搭乘嵐電的旅客，並於嵐山站首賣系列周邊商品。

活動首航的高雄輕軌彩繪列車運行時間從即日起至8月31日，高雄輪船、蜜柑站長聯名的海上巴士運行時間則為即日起至明年3月31日，航線由棧貳庫出發，往返旗津輪渡站，平日營運時間是下午1時開航、假日營運時間是中午12時。

此外，「蜜柑站長」日本嵐電彩繪列車配合6月6日蜜柑快閃首賣活動，將於6月6日行駛至8月31日；「蜜柑站長」日本江之電彩繪列車預計配合蜜柑參加亞洲最大文創盛事「2025臺灣文博會」，將於8月中旬起行駛。