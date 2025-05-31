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全台唯一海港型林園龍舟賽今登場 首戰勝隊加碼送獎金

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄林園傳統龍舟賽今早在中芸漁港登場，是全台唯一於海港舉辦的龍舟競賽，現場熱鬧非凡。記者王昭月／攝影
高雄林園傳統龍舟賽今早在中芸漁港登場，是全台唯一於海港舉辦的龍舟競賽，現場熱鬧非凡。記者王昭月／攝影

高雄林園傳統龍舟賽今早在中芸漁港登場，是全台唯一於海港舉辦的龍舟競賽，挑戰性更高。今年共40隊參加，爭取總獎金39萬5000元，率先由地主林園區聯隊與隔鄰小港區聯隊登場PK，為龍舟賽揭開序幕，這組勝隊還獲市長陳其邁加碼6000元獎金。

2025林園傳統龍舟賽今起一連兩天在中芸漁港舉行，現場規畫高達5.5公尺鳳芸宮海巡媽祖、林園洋蔥、龍舟等大型裝置藝術，拍照打卡區，法式左岸咖啡區、美食文創攤位區、六芒星帳休憩區、親子水樂園，打卡即送免費水槍，讓民眾在炎炎夏日玩得盡興。

清早中芸漁港及湧入參賽戰隊及大批觀賽民眾，會場熱鬧滾滾。參賽隊伍命名，創意十足，有「牙舟病隊」、「叛逃者聯盟」等，令人發噱。

市長陳其邁說，林園海上龍舟大賽已經傳承好幾十年，今年還特別由小港區及林園大寮區各4名議員參加PK，但看起來林園隊應會比較強，因為看小港區議員黃彥毓的身材，就知道只是增加負擔而已。他宣布各組勝出的隊伍加碼送1萬元獎金，林園與小港PK的勝隊則加碼送6千元獎金。

陳其邁說，中芸漁港近期已改建完成，未來也會開闢高捷小港林園線，林園有非常豐厚的漁產及濕地公園等享譽盛名的觀光景點，歡迎大家到林園漁村走走，見證熱情友善的漁村風光。

林園區公所表示，端午活動期間也規畫林園濕地公園生態及倒立水母導覽員解說，及龍舟活動系列攝影比賽。詳情可上林園區公所臉書專頁查詢。https://www.facebook.com/linyuan.gov.tw

高雄林園傳統龍舟賽今早在中芸漁港登場，是全台唯一於海港舉辦的龍舟競賽，挑戰性更高。記者王昭月／攝影
高雄林園傳統龍舟賽今早在中芸漁港登場，是全台唯一於海港舉辦的龍舟競賽，挑戰性更高。記者王昭月／攝影
高雄林園傳統龍舟賽今早在中芸漁港登場，是全台唯一於海港舉辦的龍舟競賽，首戰由地主林園區聯隊與小港區聯隊PK。記者王昭月／攝影
高雄林園傳統龍舟賽今早在中芸漁港登場，是全台唯一於海港舉辦的龍舟競賽，首戰由地主林園區聯隊與小港區聯隊PK。記者王昭月／攝影
高雄林園傳統龍舟賽今早在中芸漁港登場，是全台唯一於海港舉辦的龍舟競賽，活動在巨龍搶球演出下揭開序幕，熱鬧滾滾。記者王昭月／攝影
高雄林園傳統龍舟賽今早在中芸漁港登場，是全台唯一於海港舉辦的龍舟競賽，活動在巨龍搶球演出下揭開序幕，熱鬧滾滾。記者王昭月／攝影
高雄林園傳統龍舟賽今早在中芸漁港登場，共40隊參賽。記者王昭月／攝影
高雄林園傳統龍舟賽今早在中芸漁港登場，共40隊參賽。記者王昭月／攝影

龍舟賽 高捷小港林園線 濕地公園

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