兒童戲水池洗拖把 高市公園保全挨罰

高雄部分大型特色公園聘保全協助維護運作，但年初啟用的藍田公園竟被發現保全以兒童戲水池的水洗拖把，也有公園保全態度差、常怒斥兒童。議員指市府聘用保全，應針對不同公園制定契約內容，並制定工作手冊、加強保全職前訓練，減少爭議。

公園處長林燦銘表示，公園保全的工作主要是巡邏、管制車輛進出、違規事項勸導等，無涉及清潔維護，市府簽訂契約時會清楚載明業務內容，也會進行勤前教育，告知應注意事項，針對人潮多、器材使用頻率高的公園場域，會加強再教育，也會檢視工作手冊、訂立清楚工作準則。

高市每年編列1千萬元在21處大型公園聘請日夜班公園保全，人數約30餘人。但有家長在社群反映，部分公園設施告示牌寫著使用者適用年齡，逾齡的孩子一使用常遭公園保全大聲驅趕。議員李雅慧表示，不少公園保全喝斥孩童、警告家長時語氣過於嚴厲，引起抱怨。

號稱全台最大鹽田主題公園的楠梓區藍田公園，今年3月曾被民眾目擊一名公園保全直接在兒童戲水區洗拖把，由於戲水區緊鄰廁所，遭質疑是保全洗完廁所後再以戲水區池水洗拖把。公園處事後澄清，因水池旁地板弄髒，保全人員未待清潔人員到場即先幫忙處理，此事已經開罰。

李雅慧說，公園保全定型化契約應針對不同個案單獨制定，尤其保全的守衛管理職責和「清潔工作」應清楚畫分，避免衍生爭議。