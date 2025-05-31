取締沒用！高雄垃圾亂丟成小山 環局：熱點加裝監視器

高雄部分市民亂丟家用垃圾、堆積路口街邊影響環境衛生，環保局去年開罰1572件，前鎮區166件為最多，其中瑞和及瑞信街口常見垃圾堆成小山，被評第一髒亂點，環保局指，已針對屢遭陳情的髒亂地點架設監視器加強取締，最高罰6000元。

夏季氣溫、濕度增高，提供蚊蟲孳生及疾病散播有利環境，儘管垃圾不落地政策推行多年，仍有民眾亂丟，堆積路邊發出惡臭，缺乏公德心又影響環境衛生。環保局昨公布單一髒亂點前3名，前鎮區瑞崗里瑞和街與瑞信街口居冠，共裁罰21萬1200元，環保局表示，該處有垃圾車定時定點收垃圾，但許多民眾不想等，垃圾堆成一座小山。

瑞崗里長洪金山說，垃圾棄置點是停車場圍牆，附近沒住家，一有垃圾堆置，後續就有人跟風，但來丟垃圾的9成以上都是其他里的里民，有人騎好幾公里腳踏車來丟，有人為躲避追查，三更半夜偷丟或開車偷用腳踢下垃圾，甚至有人罰不怕，戴安全帽、口罩，全身包緊緊來丟，每次看查緝影片讓他哭笑不得。

市議員陳麗娜認為，靠檢舉及監視器以車牌追人，可能仍有抓不到的黑數，也要找出為何張貼警告標語，仍無法遏止民眾亂丟垃圾的原因，不該消極被動罰款，民眾在路邊亂丟家戶垃圾，代表沒做好宣導。

環保局強調，已針對屢遭陳情垃圾髒亂地點架設監視器加強取締，並張貼警告標語，違者依廢棄物清理法裁罰1200元至6000元。另統計1到4月髒亂點裁罰件數排名，依序是巷口、路邊及公園，總計裁罰751件、111萬6300元，接近去年一半。

全市第2名髒亂點為鳳山五權南路與國光路口，105件共罰13萬2000元，多是運動或遛狗民眾隨手棄置垃圾；第3名為鼓山登山街60巷口共70件，罰8萬4600元，有不少學生或民眾路過就亂丟。