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高雄大樹鳳荔季熱鬧登場 金鑽鳳梨王由謝清男連莊

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁為金鑽鳳梨與玉荷包荔枝品質評鑑競賽的獲獎農民頒獎，感謝農民堅守崗位，用心栽培，才讓大家有口福。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁為金鑽鳳梨與玉荷包荔枝品質評鑑競賽的獲獎農民頒獎，感謝農民堅守崗位，用心栽培，才讓大家有口福。記者王昭月／攝影

受去年颱風影響，高雄大樹區玉荷包今年產量僅剩3成，價格略漲，甜度與品質毫不遜色，農友今天在一年一度的大樹鳳荔季展售，1斤賣200元，買氣搶搶滾，高雄市陳其邁指嘗鮮期僅7天，晚了就買不到。

2025夏祭新鮮市第一彈「高雄鳳荔季」，今天在大樹區姑山倉庫熱鬧登場，市長陳其邁為金鑽鳳梨與玉荷包荔枝品質評鑑競賽的獲獎農民頒獎，感謝農民堅守崗位，用心栽培，才讓大家有口福。

今年金鑽鳳梨冠軍，由謝清男再度連莊。玉荷包冠軍則由劉文賢則時隔一年再度奪回。市長陳其邁盛讚大樹玉荷包與金鑽鳳梨堪稱全台最好吃，更是高雄農業的驕傲。玉荷包去年受雖颱風影響，產量剩3成，但品質不打折，他更打趣地說，玉荷包數量珍稀，「我們很現實，對高雄好的，我們才送」。

陳其邁說，「大樹水呷了會水」，種出來的玉荷包特別肥美甜香。像金鑽鳳梨甜度高達18度，切塊或打汁都能品嚐到天然香甜，無須額外加糖。當年日本前首相安倍晉三幫台灣行銷鳳梨時，手上拿的正是大樹鳳梨。

農業局指出，去年颱風多，影響產量，但農民憑藉優秀栽培管理能力，讓玉荷包果實平均重量比去年增加約50克，品質大幅提升，展現高雄果品在市場的競爭力。農業局長姚志旺提醒，玉荷包產期僅短短一個月，錯過就要再等一年，活動明天還有一天，民眾可至到場選購，或透過「高雄首選」電商平台預購冠軍果品。

受去年颱風影響，高雄大樹區玉荷包今年產量僅剩3成，價格略漲，但甜度與品質毫不遜色。記者王昭月／攝影
受去年颱風影響，高雄大樹區玉荷包今年產量僅剩3成，價格略漲，但甜度與品質毫不遜色。記者王昭月／攝影
今年大樹鳳荔季金鑽鳳梨評鑑冠軍由謝清男（左）連莊，玉荷包冠軍得主為劉文賢（右）。記者王昭月／翻攝
今年大樹鳳荔季金鑽鳳梨評鑑冠軍由謝清男（左）連莊，玉荷包冠軍得主為劉文賢（右）。記者王昭月／翻攝
2025夏祭新鮮市第一彈「高雄鳳荔季」，今天在大樹區姑山倉庫熱鬧登場。記者王昭月／翻攝
2025夏祭新鮮市第一彈「高雄鳳荔季」，今天在大樹區姑山倉庫熱鬧登場。記者王昭月／翻攝
受去年颱風影響，高雄大樹區玉荷包今年產量僅剩3成，價格略漲，但甜度與品質毫不遜色。記者王昭月／攝影
受去年颱風影響，高雄大樹區玉荷包今年產量僅剩3成，價格略漲，但甜度與品質毫不遜色。記者王昭月／攝影

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