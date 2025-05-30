高雄大樹鳳荔季熱鬧登場 金鑽鳳梨王由謝清男連莊
受去年颱風影響，高雄大樹區玉荷包今年產量僅剩3成，價格略漲，甜度與品質毫不遜色，農友今天在一年一度的大樹鳳荔季展售，1斤賣200元，買氣搶搶滾，高雄市長陳其邁指嘗鮮期僅7天，晚了就買不到。
2025夏祭新鮮市第一彈「高雄鳳荔季」，今天在大樹區姑山倉庫熱鬧登場，市長陳其邁為金鑽鳳梨與玉荷包荔枝品質評鑑競賽的獲獎農民頒獎，感謝農民堅守崗位，用心栽培，才讓大家有口福。
今年金鑽鳳梨冠軍，由謝清男再度連莊。玉荷包冠軍則由劉文賢則時隔一年再度奪回。市長陳其邁盛讚大樹玉荷包與金鑽鳳梨堪稱全台最好吃，更是高雄農業的驕傲。玉荷包去年受雖颱風影響，產量剩3成，但品質不打折，他更打趣地說，玉荷包數量珍稀，「我們很現實，對高雄好的，我們才送」。
陳其邁說，「大樹水呷了會水」，種出來的玉荷包特別肥美甜香。像金鑽鳳梨甜度高達18度，切塊或打汁都能品嚐到天然香甜，無須額外加糖。當年日本前首相安倍晉三幫台灣行銷鳳梨時，手上拿的正是大樹鳳梨。
農業局指出，去年颱風多，影響產量，但農民憑藉優秀栽培管理能力，讓玉荷包果實平均重量比去年增加約50克，品質大幅提升，展現高雄果品在市場的競爭力。農業局長姚志旺提醒，玉荷包產期僅短短一個月，錯過就要再等一年，活動明天還有一天，民眾可至到場選購，或透過「高雄首選」電商平台預購冠軍果品。
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