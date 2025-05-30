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屏東畜產展端午連假開跑 高品質畜產品展期3周

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣政府今天起在農業物產館舉辦「南方沃野WOW YA！未來畜牧在屏東」活動，包括促銷會、互動體驗、親子遊戲等展出至6月22日。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府今天起在農業物產館舉辦「南方沃野WOW YA！未來畜牧在屏東」活動，包括促銷會、互動體驗、親子遊戲等展出至6月22日。記者潘奕言／攝影

為了推廣屏東在地特色畜牧產品，讓民眾了解畜產永續經營技術，屏東縣政府今天起在農業物產館舉辦「南方沃野WOW YA！未來畜牧在屏東」活動，邀請縣內畜牧業者參加，包括促銷會、互動體驗、親子遊戲等，吸引民眾參加，展出至6月22日。

開幕儀式上展出在地畜禽產品製成的料理饗宴，包括大武山雞蛋、臺陸公司及東寶豬肉棧的六堆黑豬肉產品、中央畜牧場所的產銷履歷豬肉、羽禾食品的鵪鶉蛋等，結合長安製麵變身成各類美味料理，讓民眾大快朵頤。

現場還設置新式牧場體驗、動物分類趣味遊戲、小朋友畫作展、AR互動遊戲，讓民眾進入畜牧世界。每周末也有屏東雞肉雞蛋促銷會、說故事、食農手作體驗課程等，即日起在屏東農好FB網站開放網路報名。

縣府表示，屏東是畜牧大縣，豬肉、雞肉、蛋品及牛乳產量高居全國前幾名。畜牧業者除了負責飼養家畜家禽外，也該盡好社會責任；現代化畜禽舍可以有效處理好家畜禽的廢棄物、杜絕疫病，廢棄物再利用後可變成堆肥、發電，糞土變黃金，讓產業永續經營，提升畜牧業形象。

大武山牧場總經理魏尚將說，雞隻糞便是嫌惡設施，已引進日本設備將雞糞轉化為有機質肥賣給農民，以前農民種植農作都使用化肥，用久會傷土地，有機質肥可保持地力，也鼓勵有理想青年回鄉務農。

中央畜牧場長蘇鵬表示，牧場利用豬糞尿來沼氣發電，1天能發4000至5000度電，以每戶1天用10度電能提供500個家庭用電。沼氣發電完後沼渣、沼液還能給農田再利用，種植有機蔬菜，達到循環農業經濟。

屏東縣政府今天起在農業物產館舉辦「南方沃野WOW YA！未來畜牧在屏東」活動，包括促銷會、互動體驗、親子遊戲等展出至6月22日。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府今天起在農業物產館舉辦「南方沃野WOW YA！未來畜牧在屏東」活動，包括促銷會、互動體驗、親子遊戲等展出至6月22日。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府今天起在農業物產館舉辦「南方沃野WOW YA！未來畜牧在屏東」活動，包括促銷會、互動體驗、親子遊戲等展出至6月22日。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府今天起在農業物產館舉辦「南方沃野WOW YA！未來畜牧在屏東」活動，包括促銷會、互動體驗、親子遊戲等展出至6月22日。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府今天起在農業物產館舉辦「南方沃野WOW YA！未來畜牧在屏東」活動，包括促銷會、互動體驗、親子遊戲等展出至6月22日。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府今天起在農業物產館舉辦「南方沃野WOW YA！未來畜牧在屏東」活動，包括促銷會、互動體驗、親子遊戲等展出至6月22日。記者潘奕言／攝影

豬肉 牧場 廢棄物 屏東縣政府

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