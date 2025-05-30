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高雄龍舟賽起跑 陳其邁偕球星網紅做熱身操

中央社／ 高雄30日電

高雄愛河端午龍舟嘉年華暨龍舟錦標賽今起一連3天在愛河舉行，市長陳其邁邀大家到高雄玩，他並與球星、網紅一起進行熱身操，表態參選下屆市長的立委也到場，現場氣氛熱鬧。

高市府龍舟賽活動邀請球星張泰山、倪福德、鄭達鴻，以及網紅安芝儇、Morris、茵茵等人參與，希望能吸引更多民眾參加；表態參選下屆高雄市長的民意代表也全數出席，包括國民黨立委柯志恩、民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑等人。

陳其邁與球星、網紅一起進行熱身操，他說，週末就是國際友誼賽，最近都有關心市府隊練習狀況，目標瞄準去年冠軍的日本台灣交流協會，「但話不要說太滿，去年信心滿滿卻漏氣漏很大。」現場氣氛歡樂。

陳其邁也感謝來自國內外的朋友熱情參與，包括美國在台協會高雄分處處長張子霖、馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處處長崔瑞霞、泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處處長陳燦榮等人，今年都組隊參賽，他並熱情邀請各國明年再度回到高雄參與賽事。

高雄市運動發展局表示，這屆龍舟賽分為公開組、大專混合組、U23混合組及國際友誼組，共吸引來自全國超過162支隊伍、逾3500人次報名參賽，規模創歷年新高，總獎金高達新台幣120萬元，其中大型龍舟菁英混合組首獎獎金高達30萬元，為南部地區最高。

除了龍舟賽事外，活動現場還設有特色市集、紙風車劇團演出、親子龍舟體驗、水上氣墊樂園、祥龍燈展、水上樂團表演及夜間傳統龍舟賽等活動。

龍舟賽 高雄市 陳其邁 網紅 愛河

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