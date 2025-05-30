快訊

屈從大陸？被問南韓是否援台 李在明酸回：外星人入侵才會思考

升官不順先驅邪？花蓮吉安分局傳找乩童、貼符咒淨化 基層警：不務正業

聽新聞
0:00 / 0:00

小三通成金門人連假首選 端午連假首日3千人奔赴對岸

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
端午節連假首日，不少金門人都走小三通到廈門去旅遊。記者蔡家蓁／攝影
端午節連假首日，不少金門人都走小三通到廈門去旅遊。記者蔡家蓁／攝影

端午節3天連假首日，大批金門民眾一早就湧入水頭碼頭搭乘小三通前往廈門，水頭旅客服務中心現場擠滿出遊人潮，臨櫃售票窗口前也是大排長龍景象，幾乎放假日往廈門跑，已經成為金門人的日常。

金門縣港務處統計，今日金廈航線進出港共24航次，出港3080人，載客率近8成；加計金泉航線，共28航次進出旅客達5708人，創下近期假期新高。

金門縣港務處指出，連假首日今天上午小三通航線金門往廈門五通共6班船，幾乎班班客滿，光是上午出境旅客就達1800人，顯示民眾出遊意願強烈，有些民眾未訂票就跑來候位，只能在現場等待。但下午的航班雖然人也不少，但沒全滿，幾乎每班船都有不少空位。

根據港務處統計，5月30日金廈航線進出港共24航次，出港3080人，載客率近八成；加計金泉航線，共28航次進出旅客達5708人，創下近期假期新高。

據了解，這幾年只要遇上週末或連假，「搭船去廈門」已成為不少金門人的生活日常，不少民眾表示，來回船票比台灣飛機票還便宜，加上距離近、交通便利、消費水準低，無論是吃美食、購物或是小旅行，花費的金錢與時間都大幅縮短，讓他們更願意選擇「對岸一日遊」。

金門縣觀光處表示，2024年小三通旅客人次達130萬2366人，較去年大增72萬人次，顯示小三通恢復通航後，跨海交流迅速回溫。金門縣長陳福海也指出，縣府持續向兩岸有關部門爭取政策支持，優化旅遊接待與安全管理措施，盼小三通更為順暢，帶動觀光與經濟發展。

端午節3天連假首日，大批金門民眾湧入水頭碼頭搭乘小三通前往廈門，水頭旅客服務中心現場擠滿出遊人潮。記者蔡家蓁／攝影
端午節3天連假首日，大批金門民眾湧入水頭碼頭搭乘小三通前往廈門，水頭旅客服務中心現場擠滿出遊人潮。記者蔡家蓁／攝影
金廈小三通今天接近中午恢復正常，現場搭船的民眾不多，不少人猜測應該是台灣過來的旅客還沒到。記者蔡家蓁／攝影
金廈小三通今天接近中午恢復正常，現場搭船的民眾不多，不少人猜測應該是台灣過來的旅客還沒到。記者蔡家蓁／攝影

金門 連假 航線 廈門 小三通

延伸閱讀

端午消暑玩水趣！北市河濱兩處戲水區 連假搶先開放

端午連假出遊夯！海外旅遊搜尋成長6% 超越國旅

百人包出3千粽賀端午 金門前水頭成「肉粽最多社區」

端午連假首日天氣放晴 阿里山國家森林遊樂區湧現人潮

相關新聞

高雄公園保全「用兒童池洗拖把」 議員：缺乏工作準則

高雄市公園處維管人力不足，部分大型特色公園聘用日夜班保全協助維護，但年初才啟用的楠梓區藍田公園，竟被發現保全以兒童戲水池...

高雄大樹鳳荔季熱鬧登場 金鑽鳳梨王由謝清男連莊

受去年颱風影響，高雄大樹區玉荷包今年產量僅剩3成，價格略漲，甜度與品質毫不遜色，農友今天在一年一度的大樹鳳荔季展售，1斤...

屏東畜產展端午連假開跑 高品質畜產品展期3周

為了推廣屏東在地特色畜牧產品，讓民眾了解畜產永續經營技術，屏東縣政府今天起在農業物產館舉辦「南方沃野WOW YA！未來畜...

小三通成金門人連假首選 端午連假首日3千人奔赴對岸

端午節3天連假首日，大批金門民眾一早就湧入水頭碼頭搭乘小三通前往廈門，水頭旅客服務中心現場擠滿出遊人潮，臨櫃售票窗口前也...

端午連假交通船「台馬之星」故障 連江縣府：不影響疏運

台馬交通船「台馬之星」因故障，今天下午返台檢修，連江縣政府交旅局表示，不影響收假日旅客疏運；至於原定6月1日南竿往基隆夜...

小學生、外籍生學包粽初體驗 金門古寧頭粽香傳文化

端午節將至，金門縣金寧鄉古寧頭社區發展協會舉辦「端午節包粽、香包文化傳承及獨居長者關懷活動」，透過傳統技藝教學與社區關懷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。