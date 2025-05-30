小三通成金門人連假首選 端午連假首日3千人奔赴對岸

端午節3天連假首日，大批金門民眾一早就湧入水頭碼頭搭乘小三通前往廈門，水頭旅客服務中心現場擠滿出遊人潮，臨櫃售票窗口前也是大排長龍景象，幾乎放假日往廈門跑，已經成為金門人的日常。

金門縣港務處統計，今日金廈航線進出港共24航次，出港3080人，載客率近8成；加計金泉航線，共28航次進出旅客達5708人，創下近期假期新高。

金門縣港務處指出，連假首日今天上午小三通航線金門往廈門五通共6班船，幾乎班班客滿，光是上午出境旅客就達1800人，顯示民眾出遊意願強烈，有些民眾未訂票就跑來候位，只能在現場等待。但下午的航班雖然人也不少，但沒全滿，幾乎每班船都有不少空位。

根據港務處統計，5月30日金廈航線進出港共24航次，出港3080人，載客率近八成；加計金泉航線，共28航次進出旅客達5708人，創下近期假期新高。

據了解，這幾年只要遇上週末或連假，「搭船去廈門」已成為不少金門人的生活日常，不少民眾表示，來回船票比台灣飛機票還便宜，加上距離近、交通便利、消費水準低，無論是吃美食、購物或是小旅行，花費的金錢與時間都大幅縮短，讓他們更願意選擇「對岸一日遊」。

金門縣觀光處表示，2024年小三通旅客人次達130萬2366人，較去年大增72萬人次，顯示小三通恢復通航後，跨海交流迅速回溫。金門縣長陳福海也指出，縣府持續向兩岸有關部門爭取政策支持，優化旅遊接待與安全管理措施，盼小三通更為順暢，帶動觀光與經濟發展。