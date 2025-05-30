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未來畜牧在屏東-ESG永續農業推廣活動 今盛大開幕

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
南方沃野WOW YA！未來畜牧在屏東-ESG永續農業推廣活動，今天上午在在屏東縣農業物產館盛大開幕，吸引許多親子前來參加。記者劉學聖／攝影
南方沃野WOW YA！未來畜牧在屏東-ESG永續農業推廣活動，今天上午在在屏東縣農業物產館盛大開幕，吸引許多親子前來參加。記者劉學聖／攝影

「南方沃野WOW YA！未來畜牧在屏東-ESG永續農業推廣活動」，今天上午在在屏東縣農業物產館盛大開幕，現場還有大武山雞蛋與雞肉販售的促銷活動，吸引民眾前來搶購，許多親子在端午連假的第一天就趕來參加活動，現場熱鬧滾滾；該活動展期今天起到6月22日止，第一週主題活動為「豬事大吉」、第二週主題活動為「牛轉乾坤」、第三週主題活動是「雞發潛能」，歡迎全國民眾攜家帶眷來認識未來的畜牧業。

屏東縣政府為推廣在地特色畜禽產品，特別舉辦這場「南方沃野WOW YA！未來來畜牧在屏東-ESG永續農業推廣活動」，屏東縣農業處鄭永裕處長表示，屏東縣是畜牧大縣，豬肉、雞肉、蛋品及牛乳的產量均高居全國前幾名，畜牧業者除了負責飼養豬、雞、牛等家畜家禽外，都應該善盡一些社會責任，現代化畜禽舍可有效處理好畜禽的廢棄物、杜絕疫病，廢棄物再利用之後可以澆灌農作物、變成堆肥、還可以發電，糞土變黃金，讓產業永續經營、提升畜牧業形象。

主辦單位表示，活動期間每周六、日還有屏東雞肉、雞蛋促銷會以及知名的紅豆冰哥哥說故事、食農手作體驗課程，即日起在屏東農好FB網站開放網路報名，活動多元豐富，知識、趣味還有物美價廉的畜禽產品一次滿足。

南方沃野WOW YA！未來畜牧在屏東-ESG永續農業推廣活動，今天上午在在屏東縣農業物產館盛大開幕，現場推在地特色畜禽產品，吸引人潮搶購。記者劉學聖／攝影
南方沃野WOW YA！未來畜牧在屏東-ESG永續農業推廣活動，今天上午在在屏東縣農業物產館盛大開幕，現場推在地特色畜禽產品，吸引人潮搶購。記者劉學聖／攝影
南方沃野WOW YA！未來畜牧在屏東-ESG永續農業推廣活動，今天上午在在屏東縣農業物產館盛大開幕，現場展示在地特色畜禽產品。記者劉學聖／攝影
南方沃野WOW YA！未來畜牧在屏東-ESG永續農業推廣活動，今天上午在在屏東縣農業物產館盛大開幕，現場展示在地特色畜禽產品。記者劉學聖／攝影
南方沃野WOW YA！未來畜牧在屏東-ESG永續農業推廣活動，今天上午在在屏東縣農業物產館盛大開幕，邀請大家來認識未來畜牧業。記者劉學聖／攝影
南方沃野WOW YA！未來畜牧在屏東-ESG永續農業推廣活動，今天上午在在屏東縣農業物產館盛大開幕，邀請大家來認識未來畜牧業。記者劉學聖／攝影

豬肉 永續 屏東縣政府 ESG

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