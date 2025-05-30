小學生、外籍生學包粽初體驗 金門古寧頭粽香傳文化

端午節將至，金門縣金寧鄉古寧頭社區發展協會舉辦「端午節包粽、香包文化傳承及獨居長者關懷活動」，透過傳統技藝教學與社區關懷行動，讓節慶文化深入日常生活，促進世代交流與社區凝聚。

系列活動於5月24日展開，由「傳統香包製作」打頭陣，邀請專業講師帶領親子縫製內裝艾草與薰衣草的香包，象徵祈福避邪，讓家庭在互動中認識端午節的傳統意涵，小朋友做出可愛的手作香包，都超開心的。

壓軸活動「青銀包粽文化傳承與長者關懷」昨日登場，社區志工事先備妥材料，邀請80多歲高齡阿嬤等長輩擔任文化傳承老師，親自指導約40位古寧國小學生與金門大學外籍生學習捲粽葉、裝餡料、綁棉繩等技巧，現場粽香四溢，長輩的生活智慧在教學中自然流露，也讓孩子與外籍朋友對中華文化有更深刻體驗。

一名印尼籍外籍生分享，在家鄉雖也有吃粽子的習俗，但這是首次親手包粽子，覺得新奇又有趣，對金門的文化活動印象深刻。

活動結束後，協會志工與理監事，還將親手製作的肉粽分送至社區內弱勢家庭與獨居長者家中，將節慶祝福與社區溫暖送進每一戶需要關懷的家庭。

金寧鄉長楊忠俊肯定古寧頭社區將文化傳承融入包粽活動，結合國小學童與外籍學生，展現多元世代共學的成果。 金門副縣長李文良也到場致詞，讚許協會長期推動文化與社區關懷，強調端午不僅是民俗節日，更是凝聚人心、代代相傳的重要時刻。

古寧頭社區發展協會表示，未來將持續以節慶文化為媒介，深化人與人之間的連結，讓傳統節日不僅是回憶，更成為生活的一部分。