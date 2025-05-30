端午龍舟競賽 澎湖湖西親子「陸上划舟」
澎湖湖西鄉公所迎接端午節，今天舉辦別開生面「陸上划舟」活動，80組親子們以SUP立槳板改裝陸上龍舟合力開划。
湖西鄉公所今天與鄉立幼兒園與圖書館共同舉辦「親子慶端午．陸上划舟趣」活動，結合傳統文化、繪本故事與親子遊戲等，在公所大禮堂吸引80組家庭近200人參與。
鄉長陳振中表示，端午節是蘊含豐富文化的傳統節日，透過輕鬆有趣的活動，希望小朋友們能更了解節慶習俗，同時鼓勵家長有空能多多陪伴孩子閱讀，並致贈香包給在場每位親子們，祝福平安健康。
「親子慶端午．陸上划舟趣」活動是以SUP立槳板改裝為陸上龍舟的「陸上划舟趣味競賽」，80對親子分組下場齊力比划。
端午節澎湖縣龍舟競賽將在馬公第三漁港區舉行，有公開、男女混合、長青與聯誼四組，還舉辦有端午聯誼演唱會繪畫暨豎蛋彩繪等活動。
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