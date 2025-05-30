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端午連假交通船「台馬之星」故障 連江縣府：不影響疏運

中央社／ 連江縣30日電
端午連假登場，交通船「台馬之星」30日上午載運357名旅客抵達南竿港，較原定抵達時間晚約1小時，後續則因船隻故障，空船返台檢修。中央社
端午連假登場，交通船「台馬之星」30日上午載運357名旅客抵達南竿港，較原定抵達時間晚約1小時，後續則因船隻故障，空船返台檢修。中央社

台馬交通船「台馬之星」因故障，今天下午返台檢修，連江縣政府交旅局表示，不影響收假日旅客疏運；至於原定6月1日南竿往基隆夜航船班是否開航，將於5月31日傍晚前宣布。

今天起至6月1日為端午連假，大批旅客湧入馬祖，連假期間旅宿平均訂房率突破7成。根據連江縣政府交通旅遊局統計，「台馬之星」原定6月1日晚間開航，從南竿福澳港往基隆港的夜航船班共有294名旅客訂位。

連江縣政府交通旅遊局長陳如嵐接受中央社記者電話訪問時表示，受「台馬之星」故障影響，原定6月1日夜航航班是否由替代船隻開航，最晚將於明天傍晚前於該局官方LINE、馬祖日報官網等宣布，並透過民宿業者與民眾訂位時填寫的電子信箱通知，呼籲已訂位民眾應隨時注意相關動態。

至於「台馬之星」故障狀況，陳如嵐說明，該船昨晚載運共357名旅客，從基隆港經東引中柱港後抵達南竿福澳港，航行途中因船隻主機發現異常，抵達南竿後，經交通部航港局登船檢查，並判斷為不適航，於同日下午空船返回台灣維修。

陳如嵐說，「台馬之星」維修狀況若理想，可望於6月1日上午完成測試，並於同日中午抵達馬祖，夜航即能照常開航；若無法及時維修完畢，依照疏運計畫，旅客將改乘同日出發的「南北之星1號」福澳港至台北港船班。

陳如嵐說，根據氣象預測資料研判，6月1日海象應無虞，且縣府已擬定應變計畫，不論「台馬之星」是否照常開航，只要當天空中交通正常，旅客滯留馬祖的可能性不大。

馬祖 連假 航班 基隆港

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