屏東小學生站斑馬線…28秒「10車呼嘯而過」未禮讓 等著吃罰單

有網友在臉書社團「爆料公社公開版」PO影片，屏東縣內埔鄉崇文國小學生23日下午放學後，站在行穿線上等過馬路，但28秒影片中經過的10台汽機車，卻沒有任何一台停讓。對此，警方表示，將依道路交通管理處罰條例處1200元以上6000元以下罰鍰。

影像顯示，5月23日下午六點多，2名崇文國小學童課後輔導後站在行穿線上要過馬路，但近半分鐘時間，共有4台機車與6輛汽車，直接從學童面前呼嘯而過，完全沒有減速，更別說停車禮讓，影片PO出後引發熱議。

警方表示，機車騎士不停讓部分，依據道路交通管理處罰條例處1200元以上6000元以下罰鍰，並先調整延長該三色號誌運作時間，且持續取締各項重大交通違規。警方也呼籲汽機車駕駛人，應禮讓行穿線上行人。