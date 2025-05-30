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金門大學教授開免費私塾「10年不輟」 盼學生重振社會風氣

中央社／ 金門30日電
軍職出身金門人倪振金返鄉定居後，開設免費教學的「古風小學堂」，學堂中堂高掛「為天地立心、為生民立命、為往聖繼絕學、為萬世開太平」牌匾。中央社
軍職出身金門人倪振金返鄉定居後，開設免費教學的「古風小學堂」，學堂中堂高掛「為天地立心、為生民立命、為往聖繼絕學、為萬世開太平」牌匾。中央社

金門免費私塾「古風小學堂」授課至今已邁入第10年，創辦人倪振金說，盼能讓小學3年級至國中3年級學生多讀古今中外經典，「未來有能力時可以重振社會風氣」。

軍職出身的倪振金，退伍後於2014年回到金門家鄉定居，目前在金門大學兼課教授國文等課程；他在自家開設「古風小學堂」，為小學3年級至國中3年級學子授課，自2015年至今已歷10年，今年也已開始招收學生。

倪振金今天接受中央社記者採訪表示，當初回到金門設立學堂，是有感於「世風日下，人心不古」，許多人視奢靡為大方、不守法為有辦法等，而學生年紀小時記憶力好，應該多讀古今中外經典，「在學堂潛移默化後，希望他在未來有能力時可以重振社會風氣。」

倪振金也說，興辦學堂時有人質疑是為選舉，或者是為開補習班鋪路，「開設學堂至今已經10年，我授課不涉及政治，也不收任何學費，授課是以中、外核心知識為媒介，孕育品性倫常為目的。」

倪振金表示，古今中外許多學問會共通，如節儉、樸實、誠實、博愛等理念不是只有孔孟思想在談，西點軍校同樣在談；此外，他也說，「授課不只在室內，現場實地教學很重要」，他曾帶學生到過去許多金門人出南洋討生活的珠山，在解說金門人「落番」歷史時，「也能解說中國過去如何稱呼各個邊疆民族，如夷、狄、蠻等差別。」

倪振金表示，今年度招生即日起至6月5日止，限額錄取7名，錄取後將依古禮拜師入堂，之後就在每週六早上授課。小學3年級至國中3年級有意報名學子，可填妥「姓名、性別、就讀學校年級、家長姓名、通訊方法」，以電子郵件寄至「kmni9955@gmail.com」報名，並將擇日面試。

金門 小學

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