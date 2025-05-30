鵬管處於小琉球各景點稽查 4家潛水業者投保資料不全

大鵬灣國家風景區管理處今天在小琉球各景點遊憩水域稽查潛水活動，截至中午發現共4家潛水業者，提供遊客投保責任資料不完備。後續若未補正，將依發展觀光條例開罰。

鵬管處今天發布新聞稿表示，為確保小琉球水域生態永續旅遊，提高水域遊憩活動品質、保障遊客安全，並長期保護當地海洋生態，鵬管處、海巡署等相關單位今天上午9時起，在各景點遊憩水域進行聯合潛水活動稽查。

鵬管處表示，截至中午12時止，稽查潛水業者4家，4家業者提供遊客投保責任保險資料皆未臻完備，已請業者儘速於上班日補正資料。如補正後稽查結果，未依規定向遊客投保責任保險，後續將依發展觀光條例第60條，處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰、並禁止活動。

鵬管處指出，此次稽查行動也融入永續旅遊理念，與業界攜手推動綠色旅遊、減少碳足跡計畫；如規劃下半年與陸蟹守護義工協會，共同推動陸蟹守護生態及觀星活動等永續低碳旅遊活動，包括環保餐廳推廣、環保設備如無毒防曬品、可降解清潔劑等，以及海洋垃圾清理。

鵬管處提及，永續負責任旅遊不僅能保護自然資源，還能提升小琉球在國際市場上形象，成為永續綠色旅遊示範區。此外，未來工作重點將採不定時、不定點水域遊憩潛水活動聯合稽查，期能提高潛水活動安全性。