探索水下考古奧祕 保護沉船日8/15澎湖登場

文化部文化資產局與清華大學攜手，舉辦「2025保護沉船日」系列活動，帶領民眾探索水下考古奧祕，8月15日於澎湖登場。

根據文化部文資局發布新聞稿，「保護沉船日」在英國航海考古學會推動下已行之有年，此次系列活動延續該學會精神，並借鏡其寶貴經驗，藉由節日的設立，提升全民對水下文化資產保存議題的重視與共鳴。

新聞稿指出，活動同時舉辦「列冊沉船觀覽營」，由清大水下考古隊帶領學員親臨列冊沉船「將軍1號」遺址現場，使學員得以近距離觀察列冊沉船的樣貌。

「水下文資講座」則包含發現水下考古學、發現水下文化資產、發現列冊沉船及發現「將軍1號」等課程，邀請深耕水下考古領域專家學者臧振華等人親自授課。