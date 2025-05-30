百人包出3千粽賀端午 金門前水頭成「肉粽最多社區」

明天端午節，金門前水頭社區今日熱鬧舉辦包粽子活動，由社區發展協會號召百餘名志工齊力出動，總共包出超過3千顆肉粽，不僅成為金門目前包粽數量最多的社區，也讓整個村落洋溢濃濃節慶氣氛。

在社區理事長黃福勇、志工隊長許華玉、金水里長黃延良的帶領下，志工們一早六點就開始準備工作，分工合作、各司其職，有的洗米、炒料，有的剪粽葉、包粽、煮粽，一整個上午不曾停歇，展現驚人效率與社區動員力。

這批粽子不僅在中午供全村500多位居民共享，讓大家都「肉粽吃到飽」，此外，每戶居民更可帶回十多顆粽子，大家開心直呼「有食閣有掠」，這次端午節過得特別有味道。活動也串聯起社區情感，長廊兩側掛滿串串粽繩，場面溫馨感人。

許華玉指出，村內清晨廣播一響，各家戶紛紛響應，許多家庭甚至全員出動，婦女們忙著準備粽料，男子們則負責佈置場地，合力營造熱鬧的節慶氣氛，她也強調，為了讓粽子美味，從滷肉、炒料、包裹、煮粽，每一道程序都不馬虎。

今年的肉粽材料包括豬肉、糯米、香菇、蝦米、鵪鶉蛋、香蔥，粽葉先洗淨剪整，肉塊滷至入味，香料炒香後與糯米拌炒半熟，再依序包入粽葉，綁上粽繩後下鍋蒸煮，一串串粽香四溢的成品陸續出爐，令人食指大動。

活動過程中，包括金門縣政府社會處處長黃雅芬、金城鎮長李誠智、鎮代會主席郭永隆、台電塔山電廠經理董振達等人也親臨現場致意，感謝志工們的辛勞。