高雄公園保全「用兒童池洗拖把」 議員：缺乏工作準則
高雄市公園處維管人力不足，部分大型特色公園聘用日夜班保全協助維護，但年初才啟用的楠梓區藍田公園，竟被發現保全以兒童戲水池的水洗拖把，引發爭議；也有部分家屬反映公園保全態度差勁、常怒斥兒童，議員指高雄市對於聘用保全的合約採定型化契約，應針對不同公園制定專屬內容，並加強保全職前訓練、制定工作手冊等。
高雄楠梓區的藍田公園今年初啟用，主打全台最大「鹽田主題」公園，周末時常人滿為患，園內戲水區今年3月被目擊，一名公園保全直接將拖把放在在兒童戲水區內清洗，因戲水區緊鄰廁所，遭質疑是保全洗完廁所，直接用水池清洗推把，家長紛紛表打憤怒且不解；公園處事後澄清是因水池旁地板弄髒，保全未等清潔人員到場先行處理，才拿拖把沾水池水清潔，將依違反保全合約規定開罰。
公園保全大多是早晚班二班制，工作內容主要防止民眾在園內騎腳踏車、遛狗未有防護措施，也要制止民眾在園區內臥睡、喝酒、喧嘩等行為，對於違停車輛要照相蒐證，勸導民眾禁菸和隨意丟棄菸蒂行為，隨時接聽1999通報電話、回應警報器並調查警鈴原因，定時巡邏時若遇上民眾無法柔性勸導時，可尋求駐衛警或警察協助處理。
高市每年編列1千萬聘用公園保全，包括時代公園、衛武營公園、中央公園、中都濕地公園等21處均有保全，保全人數約30餘人。有家長曾在社群發文說，有些公園設施告示牌寫「適用5至12歲孩童」，若12歲以上孩子使用會遭公園保全大聲驅趕。市議員李雅慧表示，不少公園保全在語氣上過於嚴厲，喝斥孩童、警告家長等，引起抱怨。
李雅慧表示，目前高市公園處和公園保全的合約為定型化契約，但各式特色公園的環境、設施不同，合約內容內容應該針對不同個案單獨制定，尤其保全的守衛管理職責和「清潔工作」應清楚畫分，避免衍生爭議，建議市府對保全做職前訓練，加強對其所負責的特色公園認知，並發放工作守則手冊。
高市公園處長林燦銘表示，公園保全人員工作主要是巡邏、管制車輛進出、違規事項勸導等，無涉及清潔維護，市府在簽訂契約時會清楚載明執行業務內容，也會進行勤前教育和告知應注意事項，針對人多、器材使用頻率較高的公園場域，加強對保全再教育，也會再次檢視工作手冊、率訂清楚工作準則。
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