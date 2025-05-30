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台東離島迎觀光旺季 綠島南寮漁港6月1日起加強交管

中央社／ 台東縣30日電

台東離島逐漸進入觀光旺季，因應大量人、車湧入，綠島南寮漁港自6月1日起啟動「旺季加強管制措施」，船班抵達前後10分鐘，港口將暫停車輛進入，違規將罰600元以上。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正今天告訴中央社記者，天氣逐漸炎熱，前往綠島遊玩的遊客逐漸增加，交觀處從112年起攜手警察局推動綠島南寮漁港人車分流管制，避免綠島旅遊遊客下船後在汽機車陣中穿梭，也減少漁港區人車爭道的混亂。

他說，今年的「南寮漁港旺季加強交通管制措施」，自6月1日起啟動，為期4個月至9月30日止。

卜敏正表示，「南寮漁港旺季加強交通管制措施」啟動後，於船班靠岸前後10分鐘內、或臨停區車格停滿後，均禁止汽機車再進入港嘴，避免人車交雜危險。

他指出，領貨、載貨的綠島汽機車，均需待行人人潮減少後再離開港口。管制期間若不聽勸導、違規停車，可依法處新台幣600至2400元罰鍰。

卜敏正表示，因綠島在地民宿多有提供交通接駁服務，特別提醒旅宿業者，留意「內外臨停區均不得停放超過30分鐘」，現場若有占用臨停車格、併排違停汽機車、紅線違停汽機車等情形，均可依道路交通管理處罰條例處以新台幣600至2400元罰鍰。

他指出，因現場仍有部分區域施工中，請行人及車輛小心通過，安全第一。

綠島 台東 南寮漁港 交通管制

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