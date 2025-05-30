台鐵高雄車站雲朵天棚「染色」 繽紛浪費燈光盼成新地標

全新台鐵高雄車站雲朵天棚去年底啟用，車站天花板由2700片「雲朵鋁板」組成，象徵高雄晴朗氣候；日前高雄車站更新，增多組裝置藝術，掛上發光燈具，開啟後雲朵鋁板瞬間「染色」，呈現繽紛色彩，讓路過民眾大讚好美，期望成為下一個高雄燈光地標，但部分鋁板看起來髒污，希望台鐵能加速清潔，否則效果恐打折扣。

高雄車站雲朵天棚日前已陸續擺設裝置藝術，臉書「高雄新車頭」表示，藝術家將在高雄車站設置6件藝術作品，其中「染色彩」及「掛燈籠」2件作品，是和車站天棚建築結合，將雲朵天花染色、掛燈形塑燈籠，為純白天棚增添多彩面貌，而另外4件作品將陸續設置調整。畫面中鋁板天花芸多交錯閃爍著黃色、紫色，引起遊客駐足欣賞。

有民眾表示，原來天棚可以增加色彩，期望可以成為高雄下一個燈光色彩地標，未來若舉辦活動可搭配戶外音樂會、燈光秀擴大規模，尤其白底的天篷很適合各種顏色，不少網友說「太美了」、「高雄新地標」；也有民眾表示，部分天棚的鋁片已有髒污，需要定時清潔，否則加上燈光，效果會打折扣。

雲朵天棚由荷蘭建築團隊Mecanoo設計，是國內車站最大的無柱拱頂桁架，以南台灣的藍天白雲為設計靈感，而燈籠形狀的照明則呼應台灣廟埕的文化意象，79 支宛如花托的造型支柱撐起雲朵造型的鋁板天花，最高達15公尺，高挑空間結合天窗設計，使光線與微風得以自然流動，降低人工照明需求，兼具建築美學及永續發展理念。