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垃圾亂丟清潔隊員疲於奔命 高雄環保局指「這3地點」超沒公德心

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
民眾亂丟家用垃圾堆積在路邊街口，沒公德心又影響環境衛生。記者郭韋綺／翻攝
民眾亂丟家用垃圾堆積在路邊街口，沒公德心又影響環境衛生。記者郭韋綺／翻攝

民眾貪圖方便，不想追垃圾車，家用垃圾整包亂丟，惡臭垃圾堆積在路口街邊，沒公德心又影響環境衛生。高雄市清潔隊統計，去年髒亂點巷口、路邊、公園總計裁處1572件，被罰最多為前鎮區166件居冠，鳳山區105件、鼓山區70件，分居二、三名。

環保局指出，2024年環境衛生裁處案件達1萬7695件，總裁處金額2441萬1600元，其中髒亂點裁罰件數最多，總計共有1572件，被裁罰金額最多為巷口823件113萬4000元、約占52%超過一半，路邊545件74萬3400元、約占34%居次，公園81件10萬8600元、約占5%。

環保局也公布前三名髒亂地點，第一名為前鎮瑞和街與瑞信街166件、裁罰金額21萬1200元，該處有垃圾車定時定點，許多民眾不想等垃圾車，整包亂丟堆積在街口，形成一座小垃圾山，讓清潔隊員疲於奔命。

其次是鳳山五權南路與國光路口、裁罰金額13萬2000元，周邊是五甲國宅社區，多是運動或遛狗民眾就隨手棄置垃圾；鼓山登山街60巷口、裁罰金額70件8萬4600元，發現不少學生或民眾路過就亂丟。

環保局進一步統計今年1到4月，髒亂點裁罰件數仍以巷口382件、占50%居多，其次路邊280件、占37%及公園9件、占1%，總計裁罰751件、總裁處金額111萬6300元，幾乎快接近去年一半，顯示亂丟家用垃圾情形仍嚴重。

環保局強調，針對屢遭陳情垃圾髒亂地點，已架設監視器加強汙染取締，並張貼警告標語，嚴加取締，被查獲將依違反廢清法27條規定，裁處1200元至6000元罰鍰，若民眾發現有人亂丟大包垃圾，可立即通報1999或陳情專線檢舉。

民眾亂丟家用垃圾堆積在路邊街口，沒公德心又影響環境衛生。記者郭韋綺／翻攝
民眾亂丟家用垃圾堆積在路邊街口，沒公德心又影響環境衛生。記者郭韋綺／翻攝
民眾亂丟家用垃圾堆積在路邊街口，沒公德心又影響環境衛生。記者郭韋綺／翻攝
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環保局 垃圾車

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