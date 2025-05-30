聽新聞
0:00 / 0:00
垃圾亂丟清潔隊員疲於奔命 高雄環保局指「這3地點」超沒公德心
民眾貪圖方便，不想追垃圾車，家用垃圾整包亂丟，惡臭垃圾堆積在路口街邊，沒公德心又影響環境衛生。高雄市清潔隊統計，去年髒亂點巷口、路邊、公園總計裁處1572件，被罰最多為前鎮區166件居冠，鳳山區105件、鼓山區70件，分居二、三名。
環保局指出，2024年環境衛生裁處案件達1萬7695件，總裁處金額2441萬1600元，其中髒亂點裁罰件數最多，總計共有1572件，被裁罰金額最多為巷口823件113萬4000元、約占52%超過一半，路邊545件74萬3400元、約占34%居次，公園81件10萬8600元、約占5%。
環保局也公布前三名髒亂地點，第一名為前鎮瑞和街與瑞信街166件、裁罰金額21萬1200元，該處有垃圾車定時定點，許多民眾不想等垃圾車，整包亂丟堆積在街口，形成一座小垃圾山，讓清潔隊員疲於奔命。
其次是鳳山五權南路與國光路口、裁罰金額13萬2000元，周邊是五甲國宅社區，多是運動或遛狗民眾就隨手棄置垃圾；鼓山登山街60巷口、裁罰金額70件8萬4600元，發現不少學生或民眾路過就亂丟。
環保局進一步統計今年1到4月，髒亂點裁罰件數仍以巷口382件、占50%居多，其次路邊280件、占37%及公園9件、占1%，總計裁罰751件、總裁處金額111萬6300元，幾乎快接近去年一半，顯示亂丟家用垃圾情形仍嚴重。
環保局強調，針對屢遭陳情垃圾髒亂地點，已架設監視器加強汙染取締，並張貼警告標語，嚴加取締，被查獲將依違反廢清法27條規定，裁處1200元至6000元罰鍰，若民眾發現有人亂丟大包垃圾，可立即通報1999或陳情專線檢舉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言