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北高雄濱海自行車道10公里在市區 民代：浪費美景

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄市規畫全長24.4公里的北高雄濱海自行車道，但部分路段以市區道路替代，民代認為應重新規畫、檢討路線。記者宋原彰／攝影
高雄市規畫全長24.4公里的北高雄濱海自行車道，但部分路段以市區道路替代，民代認為應重新規畫、檢討路線。記者宋原彰／攝影

北高雄沿海有絕佳美景，近年規畫24.4公里的濱海自行車道，串連蚵仔寮漁港、彌陀漁港至彌陀濱海遊樂區，但民代指梓官區赤崁往北至彌陀漁港的路線近10公里是以市區道路作為替代方案，浪費海岸景致，市府局處卻互推責任。

高雄海線地區議員近日質詢關心濱海自行車道進展，市長陳其邁表示，北高雄濱海自行車道沿途經過濕地、漁港，地形上有限制，已由秘書長郭添貴主導協調，第一階段計畫改善沿線路牌、補給站、鋪面，第二階段由交通局向中央爭取經費改善，不足由市府負擔。

北高雄濱海自行車道起自梓官區通安宮牌樓、終點為永安區保寧宮，沿途行經柯仔寮漁港、赤崁海堤步道、南寮彌陀漁港和彌陀海濱遊樂園；其中蚵仔寮漁港到彌陀濱海遊樂區有海上藍色公路之稱，記者直擊發現自行車道多設於堤防上，路面未畫自行車專用道標線，與汽機車共用，多處路面破損、凹凸不平。

市議員宋立彬說，梓官至彌陀的海岸線，夕陽餘暉景致迷人，但自行車道從蚵仔寮漁港往北到赤崁為濱海路段，之後即經由市區的公園路接至彌陀漁港，平白浪費長達3公里海岸美景。議員林志誠也說，他不斷建議規畫海岸線自行車道，始終未能串聯。

交通局解釋，赤崁地區海岸以北因有大量堤岸消波塊，須改走市區道路。

秘書長郭添貴表示，北高雄濱海自行車道已確定路線，蚵仔寮往永安路段有幾處尚未連貫，需繞至台17線或市區道路騎乘，目前彌陀漁港南側會施作緩坡橋梁銜接，可完成部分串聯。

高雄市 陳其邁 議員 自行車

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