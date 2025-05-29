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天文大潮屏東東港晴天積水 居民嘆「雨季來時怎辦？」

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東東港鎮東津里昨天出現晴天積水狀況，天文大潮引發海水回灌，水從排水孔冒出積到馬路上。圖／取自葉而項臉書
屏東東港鎮東津里昨天出現晴天積水狀況，天文大潮引發海水回灌，水從排水孔冒出積到馬路上。圖／取自葉而項臉書

這兩天屏東東港鎮東津里竟出現晴天積水狀況，天文大潮引發海水回灌，水從排水孔冒出，讓居民大嘆「晴天都積水了，雨季來時怎麼辦？」對此縣府表示，東港低窪處大潮易積水，已規畫推動三項改善方案，目前已完成自動閘門增設。

從昨日開始，滿潮時刻東港東津里多處道路，包括嘉新路、大成路、沿海五路等道路巷口，因海水回灌，水從排水孔不斷冒出積在馬路上。東津里長葉而項大嘆，「才5月耶！再這樣下個月雨季到來，我不就要站在路中央管制車輛慢行了？」

他說，雖然已施作了防潮孔蓋，但水位未滿超過一半蓋子是無法蓋上的，水是液體，等水位過一半前，就已經滿到路面了。里民面對海水倒灌之苦，不是補助幾十趴的防潮閘門就能處理的，該建議的都建議了，該反映的都反映了，就看相關的單位如何施作。

縣府水利處表示，東港因位處地層下陷區，每逢大潮時海水易由連接溝渠流路進入，導致道路兩側較低處排水溝發生倒灌冒水。局部地勢低窪地區，例如第一大排水及牛埔溪排水幹線交匯處周邊，易發生晴天積淹水情形。

目前縣府已規畫並推動三項改善方案，包括增設自動閘門、增設抽水設施及道路加高。縣府已於去年9月完成大成路及新義路防潮閘門，可阻擋一部分大潮直接進入現有箱涵渠道。

縣府也補助鎮公所2475萬元，施作低窪地的集流設施及增設抽水設備，目前公所已設計完成，工程發包中。至於道路加高，目前縣府正向中央爭取經費中，而道路加高牽涉道路兩側住家出入問題，後續會舉辦說明會向當地住戶說明。

屏東東港鎮東津里昨天出現晴天積水狀況，天文大潮引發海水回灌，水從排水孔冒出積到馬路上。圖／取自葉而項臉書
屏東東港鎮東津里昨天出現晴天積水狀況，天文大潮引發海水回灌，水從排水孔冒出積到馬路上。圖／取自葉而項臉書
縣府已於去年9月完成東港大成路及新義路防潮閘門，可阻擋一部分大潮直接進入現有箱涵渠道。圖／縣府提供
縣府已於去年9月完成東港大成路及新義路防潮閘門，可阻擋一部分大潮直接進入現有箱涵渠道。圖／縣府提供

東港 地層下陷

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