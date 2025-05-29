澎湖馨生人手作上板植栽 感受療癒時刻

犯罪被害人保護協會澎湖分會今天在馬公東衛社區活動中心，舉辦「手作上板植栽」活動，安排馨生人與家屬一起手作植栽，從活動中獲得療癒與紓壓，場面溫馨感人。

犯保澎湖分會為實踐犯罪被害人及其家屬的身心支持，今天舉辦「手作上板植栽」活動，分會主委蔡惠如、犯保總會組長蔡娜文到場與馨生人一起植栽。

蔡惠如表示，司法保護的精神，不僅止於法律程序，更延伸至人與人之間的同理與扶持，犯保澎湖分會積極推動多元服務，希望用具體行動實踐「讓正義有溫度」的理念，讓馨生人紓壓與釋放，獲得療癒與成就感，達到身心靈平衡。

犯保澎湖分會邀請從事園藝工作10餘年經驗的呂俊男，帶領馨生人栽種出為自己客製化獨一無二的「手作上板植栽」，藉由與大自然的鏈接，扎根成長，從中獲得療癒與成就感，創造出綠意與生機，象徵重見生命的希望與新生。